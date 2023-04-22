Ученые выяснили, почему может не хватать железа при нормальном питании

Ученые из Венского медицинского университета выяснили, что иммунные клетки кишечника могут быть ответственны за проблемы с усвоением железа. Исследование опубликовано в журнале Blood.

Человек нуждается в одном-двух граммах железа ежедневно. Но даже при потреблении достаточного количества железа с пищей может развиться дефицит микроэлемента, если нарушено его всасывание в кишечнике.

В организме железо переносится специальной транспортной молекулой — трансферрином. Как выяснили авторы исследования, иммунные клетки кишечника, макрофаги, при активации уничтожают эту молекулу. В результате железо остается в клетках кишечника и не может попасть в кровоток. Кроме того, исследование показало, что макрофаги также активируются во время голодания, приема пищи или во время кишечной инфекции.

Открытие может привести к настоящему сдвигу парадигмы, поскольку ранее предполагалось, что трансферрин всегда присутствует в равных количествах повсюду в организме и не играет никакой роли в регуляции железа.

Потенциальное лечение нарушения усвоения железа уже существует: в моделях на животных ингибиторы mTOR или блокаторы сериновых протеаз были способны увеличивать количество трансферрина и восстанавливать доступность железа для организма.