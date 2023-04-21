Nature Communication: прием антибиотиков при раке груди увеличивает риск смерти на 5-18%

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что пациентки с раком молочной железы, принимающие антибиотики, имеют больший риск рецидива рака или смерти. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили данные 772 пациенток с диагнозом «трижды негативный рак молочной железы». Они обнаружили, что лечение антибиотиками было связано с уменьшением количества лимфоцитов. При этом количество лимфоцитов коррелировало с реакцией на лечение и общей выживаемостью у пациенток.

В целом каждый дополнительный прием антибиотика увеличивал риск смерти на 5-18%. Исследователи полагают, что этот эффект связан с влияние антибиотиков на кишечные бактерии, которые также ослабляет химиотерапия. Кишечный бактерии не только помогают нам переваривать пищу, но и влияют на многие аспекты здоровья, в том числе на то, каким образом иммунная система реагирует на возникающие угрозы, такие как инфекция или рак.

«Важно интерпретировать эти результаты с осторожностью. Мы не можем оставить опасные для жизни инфекции без лечения. Но это исследование предполагает, что мы должны подумать о том, как лучше всего их лечить, не повышая риск рецидива рака», — объяснили ученые.