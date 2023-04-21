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Ученые выяснили, каким образом кишечные бактерии могут ослабить ответ на вакцину от COVID

Communications Biology: кишечные бактерии могут изменить активность генов в иммунных клетках

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Shutterstock

Ученые из Окинавского института науки и технологий выяснили, что слабый иммунный ответа на вакцину против COVID-19 может быть вызван высокой активностью определенных кишечных бактерий. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Ученые изучили образцы стула и крови у 96 здоровых участников, живущих на острове Окинаве, начиная с первой дозы мРНК-вакцины Pfizer. Контрольные образцы взяли через месяц после второй дозы вакцины.

Исследователи не выявили существенной связи кишечных бактерий с уровнями антител. Но они обнаружили, что повышенное переваривание сахара фукозы бактериями в кишечнике было связано с меньшим количеством Т-клеток, активированных вакцинацией. Т-клетки являются важным типом иммунных клеток крови, которые активируются определенным штаммом бактерий или вирусов.

Ученые предполагают, что интенсивное переваривание фукозы приводит к увеличению исходной активности генов FOS и ATF3 в иммунных клетках крови, что, в свою очередь, ослабляет ответ на вакцину против COVID-19.

«Не все, кто получает одну и ту же вакцину, получают одинаковый уровень защиты, но мы до сих пор не совсем понимаем, почему люди реагируют так по-разному. Если мы сможем разобраться в причинах этого отклонения, мы сможем предсказать, как человек может отреагировать на вакцину, и, возможно, найти новые стратегии для стимулирования иммунного ответа», — объяснили ученые,

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