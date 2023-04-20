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Ученые разработали эффективную систему доставки лекарств от инсульта в мозг

Molecular Therapy: связанные с липидом молекулы станут лекарствами от последствий инсульта

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Ученые из Токийского медико-стоматологического университета обнаружили жировые молекулы, которые могут обеспечить доставку лекарств от инсульта в мозг — обычно это невозможно из-за барьера между кровеносной системой мозга и остального организма. Исследование опубликовано в журнале Molecular Therapy.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) — это граница между кровеносной системой головного мозга и остального организма. Он задерживает вирусы, бактерии, токсичные продукты, не давая им проникнуть в центральную нервную систему. Одновременно с этим ГЭБ не позволяет проникать в мозг многим лекарствам.

Ранее авторы работы выяснили, что особые молекулы, антисмысловые олигонуклеотиды, могут увеличить производство полезных (снижающих воспаление) белков, например, после инсульта, или снизить производство вредных (усиливающих воспаление) белков. В новом исследовании ученые модифицировали молекулы олигонуклеотидов, а также связали их с особым типом липидов — α-токоферолом.

Ученые протестировали лекарство на мышах: животным ввели препарат внутривенно после искусственно вызванного инсульта. Вскрытие показало, что очень высокие уровни связанных с токоферолом молекул наблюдались только в пораженной инсультом части мозга. Это означает, что они специфически накапливались в зоне повреждения.

Биологи считают, что увеличение количества противовоспалительных белков и/или снижение количества воспалительных белков в мозге, пораженном инсультом, поможет избежать вторичного повреждения головного мозга после инсульта и приведет к снижению инвалидности, связанной с инсультом.

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