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Астрономы нанесли на карту 50 тыс. скоплений галактик с помощью телескопа «Спектр-РГ»

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«Роскосмос»

Наблюдения с помощью орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» позволили нанести на карту звездного неба 50 тыс. скоплений галактик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рашида Сюняева, научного руководителя российской части проекта.

Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ», запущенная в 2019 году, состоит из двух частей: немецкого телескопа eROSITA, работающего в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC, воспринимающего жесткое рентгеновское излучение. Из-за ухудшения отношений между Россией и Германией в связи с конфликтом на Украине немецкая сторона выключила свою часть телескопа, но до этого установленный на ней прибор успел завершить три полных обзора неба.

«Прежде всего число открытых на всем небе рентгеновских источников увеличилось по сравнению с первым обзором почти в три раза. Сейчас мы нанесли на карту около двух миллионов квазаров, более полумиллиона звезд с коронами в сотни и тысячи раз более яркими, чем у Солнца, почти 50 тысяч скоплений галактик - самых массивных гравитационно связанных объектов во Вселенной, заполненных «темным веществом» и горячим межгалактическим газом, рентгеновское излучение которого и видит eROSITA», — рассказал астроном.

До запуска обсерватории ученым было известно в десятки раз меньше рентгеновских источников во вселенной. Телескоп продолжает свою работу, и даже уже собранных данных хватит на многие годы анализа.

Ранее физики предложили гравировать зеркала рентгеновских телескопов лазером.

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