Неврологи назвали диету, которая может улучшить состояние при болезни Альцгеймера

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что кетодиета, подразумевающая повышенное потребление жиров и пониженное потребление углеводов, может быть полезна при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neurology.

При кетогенной диете, богатой жирами и бедной углеводами, в организме человека вырабатываются особые вещества — кетоны. Такое питание используется для лечения резистентной к лечению детской эпилепсии и некоторых других неврологических заболеваниях. Выработку кетонов можно также стимулировать с помощью некоторых препаратов, например, триглицеридов со средней длиной цепи, эффект которых был изучен в новом исследовании.

Чтобы оценить эффективность кетоза при деменции, болезни Паркинсона и легких когнитивных нарушениях, ученые проанализировали имеющиеся данные, используя базу данных PubMed. В анализ исследователи включили рандомизированные контролируемые клинические испытания, которые считаются источником наиболее достоверных результатов.

Доказательства улучшения когнитивных функций при болезни Альцгеймера после кетогенной терапии получили оценку «вероятно эффективно» (выше только оценка «эффективно). Доказательства улучшения двигательных функций при болезни Паркинсона после кетогенной терапии получили менее высокую оценку — «возможно эффективно».

Триглицериды со средней длиной цепи улучшили кровоток в мозге у людей с болезнью Альцгеймера от легкой до умеренной степени тяжести и без мутации APOε4, которая повышает риск деменции. Также у них наблюдалось снижение воспаления и улучшение функциональных связей в некоторых зонах мозга.

Несмотря на существование нескольких гипотез, механизм действия кетогенной терапии при болезни Альцгеймера неизвестен. Кроме того, в большинстве клинических испытаний было мало участников, поэтому необходимо больше качественных исследований. Тем не менее, ученые считают, что кетогенная терапия потенциально эффективна для людей с легкой и средней степенью тяжести болезни Альцгеймера.