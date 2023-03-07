На Сахалине появится центр исследования техногенных и природных катастроф

В Южно-Сахалинске откроют центр исследования техногенных и природных катастроф, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института (ДВГИ) Дальневосточного отделения РАН Юрия Генсиоровского.

По его словам, центр будет выполнять фундаментальные и прикладные исследования обеспечивающие безопасное ведение горных работ и строительство инфраструктурных сооружений для предприятий горной промышленности ДФО.

Центр будет работать на базе Сахалинского филиала ДВГИ.

«Также поддержана наша инициатива об участии Сахалинского филиала ДВГИ в работах, связанных с геологическим изучением Арктики», — сообщил Генсиоровский.

Он отметил, что Сахалинский филиал ДВГИ уже выполнил ряд значительных работ для развития Арктической зоны, в том числе в Чукотском АО, Якутии, Магаданской и Архангельской областях, в Красноярском крае. Планируется, что в ближайшее время объемы работ филиала по изучению арктических зон будет увеличен.