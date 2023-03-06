Израильские студенты обнаружили изображение львицы с детенышем возрастом 2000 лет

В Израиле обнаружили древнее каменное изображение львицы, кормящей детенышей. Об этом сообщает Haaretz.

Предмет провел в земле около двух тысяч лет и значительно пострадал от содержащихся в ней химических элементов. Из-за этого многие детали утрачены, но общий смысл можно различить. В частности, заметны соски, к которым наклоняется львенок.

Вырезанное на базальте изображение было найдено у города Эйн Нашут местными студентами со время трехдневного похода по древним северным деревням Израиля.

«Каждый день мы посещаем несколько древних деревень, осматриваем руины и изучаем, что характеризовало еврейскую деревню и отличало ее от христианских деревень того времени, – рассказывает преподаватель Мордехай Авиам. – Она [львица] лежала у подножия холма под синагогой. Возможно, кто-то пытался украсть или забрать ее ранее».

Более подробную информацию о находке удастся получить лишь при детальном исследовании. Для этого студенты унесли изображение весом 28 килограмм с собой на импровизированных носилках.

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