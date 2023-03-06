Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израильские студенты обнаружили изображение львицы с детенышем возрастом 2000 лет

close
100%
Mordechai Aviam

В Израиле обнаружили древнее каменное изображение львицы, кормящей детенышей. Об этом сообщает Haaretz.

Предмет провел в земле около двух тысяч лет и значительно пострадал от содержащихся в ней химических элементов. Из-за этого многие детали утрачены, но общий смысл можно различить. В частности, заметны соски, к которым наклоняется львенок.

Вырезанное на базальте изображение было найдено у города Эйн Нашут местными студентами со время трехдневного похода по древним северным деревням Израиля.

«Каждый день мы посещаем несколько древних деревень, осматриваем руины и изучаем, что характеризовало еврейскую деревню и отличало ее от христианских деревень того времени, – рассказывает преподаватель Мордехай Авиам. – Она [львица] лежала у подножия холма под синагогой. Возможно, кто-то пытался украсть или забрать ее ранее».

Более подробную информацию о находке удастся получить лишь при детальном исследовании. Для этого студенты унесли изображение весом 28 килограмм с собой на импровизированных носилках.

Ранее ученые определили, откуда в Данию привезли древесину для домов возрастом 400 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть