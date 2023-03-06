Американский астрофизик предложил создать машину времени с помощью лазерного кольца

Ставший физиком из-за потери отца ученый предложил конструкцию машины времени. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Рональд Маллет потерял отца в возрасте 9 лет в 1955 году, мужчина умер от сердечного приступа в сравнительно молодом возрасте. В 10 лет мальчик прочитал «Машину времени» Герберта Уэллса, где описывается путешествие во времени, и решил стать физиком, чтобы изобрести ее аналог, вернуться в 1955 год и спасти отца. Научная карьера Маллета удалась, он смог защитить докторскую диссертацию и заняться изучением черных дыр, сейчас же он почетный профессор в Университете Коннектикута.

Теперь Маллет, по собственным словам, понял принцип путешествий во времени и нашел способ его реализовать. Для того, чтобы искривить пространственно-временной континуум, необходимо построить вращающийся круг лазерного излучения. «Оказывается, вращающиеся черные дыры могут создавать гравитационные поля, которые провоцируют появление временных петель, позволяющих отправиться в прошлое. В отличие от обычной черной дыры, вращающаяся черная дыра имеет два горизонта событий (поверхность, ограничивающая пространство, из которого не может выйти электромагнитное излучение), внутренний и внешний. Между этими двумя горизонтами событий происходит увлечение инерциальных систем отсчета — явление, предсказанное Теорией относительности Эйнштейна», — говорит он.

Поскольку искусственно получить черную дыру человечество не сможет никогда в обозримой перспективе, физик предложил заменить ее вращающимся лазерным излучением. «Свет может создавать гравитацию… и если гравитация может влиять на время, то и сам свет может влиять на время», — поясняет Маллет. В качестве иллюстрации ученый рисует квадрат со стрелочками на сторонах, «вращающимися» в одну сторону. В результате должна образоваться временная петля, позволяющая путешествовать во времени.

У этого изобретения есть три ключевых недостатка. Во-первых, это абстрактная теоретическая концепция, ничем не подтвержденная на практике. Во-вторых, по мнению критиков, для ее реализации потребуется лазерное кольцо размером с видимую вселенную и энергия звезд многих галактик, с чем соглашается и автор. Кроме того, путешествия назад во времени будут ограничены временем, когда создана петля, то есть, вернуться в 1955 год не получится в любом случае.