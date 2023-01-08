Ученые выяснили, как аборт при нежелательной беременности сказывается на психике

При незапланированной беременности аборт безопаснее для психики женщины, чем рождение нежеланного ребенка, выяснили специалисты Токийского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Archives of Women.

Исследователи сравнили последствия возможных исходов беременности: желанные роды, нежеланные роды, аборт и отказ от ребенка. Они опросили 7162 женщины, столкнувшихся с незапланированной беременностью и выяснили, насколько у тех впоследствии были выражены нервозность, беспокойство, чувство грусти и другие негативные переживания.

С наименьшим стрессом столкнулись те женщины, для которых беременность оказалась хоть и не запланированной, но желанной. Чуть выше он был у сделавших аборт. Наиболее сильный стресс переживали женщины, которым пришлось растить нежеланного ребенка или отдать его в другую семью. В целом, у всех женщин уровень стресса был выше, чем у контрольной группы с желанной запланированной беременностью.

Большинство женщин с незапланированной беременностью имели среднее образование или ниже, их экономическое положение находилось в диапазоне от «очень плохого» до «среднего», о «хорошем» и «очень хорошем» материальном положении сообщили менее 10% участниц.

«Важно обеспечить женщинам равные возможности для безопасных абортов и оказывать больше поддержки женщинам, родившим нежеланных детей», — подчеркнули авторы работы.