Астрономы обнаружили экзопланету с плотностью сахарной ваты в пределах Млечного пути

Группа астрономов из Лаборатории планетарных наук Института Карнеги обнаружили в галактике Млечный путь, в которой находится Солнечная система, экзопланету с плотностью, сравнимой с сахарной ватой или зефиром. Работа ученых была опубликована в журнале The Astronomical Journal.

Ученые назвали найденную с помощью обсерватория TESS планету TOI-3757b. По данным исследователей, планета представляет собой газовый гигант, размерами чуть больше Юпитера. При этом плотность космического тела составляет всего 0,27 граммов на кубический сантиметр, что сопоставимо с зефиром или сахарной ватой.

Удивительным является тот факт, что планета вращается на орбите красного карлика. Обычно подобные звезды настолько горячие, что лишают атмосферы любые находящиеся на близкой орбите планеты крупных размеров.

Пока ученые не до конца понимают, как подобная атмосфера смогла сформироваться столь близко к звезде. Согласно их теории, твердое ядро TOI-3757b могло медленно формироваться, из-за чего газ вокруг него долго аккумулировался, и это сказалось на плотности планеты.