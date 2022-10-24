В сети вновь появился фейк о начале эпидемии холеры в России

В сети распространяется фейковая новость о том, что России грозит эпидемия холеры, об этом сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

«Коллеги, на нас надвигается вспышка холеры! Уже пришли предупредительные документы в больницу. Пейте только кипяченую воду, по России идет заражение воды холерой», — гласит фейк.

Сообщение является фейковым и распространяется в украинских СМИ и Telegram-каналах. По данным Роспотребнадзора, ситуация с заболеванием оценивается как стабильная.

«На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет в России регистрируются только единичные завозные случаи холеры», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в мае 2022 года в сети уже появлялся похожий фейк, который также распространялся через мессенджеры и СМИ. Сообщается, что тогда поводом для создания фейка послужил выход постановления главного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по профилактике холеры, которое выходит каждый год.