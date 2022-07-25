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Британские ученые изобрели ИИ для выявления первой стадии рака пищевода

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Getty Images

Исследователи из Университетского колледжа Лондона изобрели искусственный интеллект для проверки пищевода на наличие предраковых клеток, об этом сообщает новостной портал DailyMail.

Гибкая трубка вводится в горло пациента во время эндоскопии и снимает поверхность пищевода — изображение выводится на экран врача. В это время искусственный интеллект анализирует изображение пищевода, работая, как вторая пара глаз. При обнаружении ранних признаков рака пищевода, которые незаметны для человеческого взгляда, нейросеть выдает предупреждение для врача, помечая подозрительный участок.

По словам ученых, рак пищевода крайне сложно заметить на ранних стадиях, что приводит к высокой смертности от этого заболевания. Использование разработанного ИИ даст врачам возможность лечить пациента без операции и назначения курсов химиотерапии и лучевой терапии, а также поможет сократить количество смертей от рака пищевода.

Ранее эксперт Макаров рассказал, что такое сильный искусственный интеллект и почему его пока нельзя создать.

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