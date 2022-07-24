Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудят тему военно-технического сотрудничества 13:09
В Иране женщине грозит 100 ударов плетью за протесты после смерти ее сына 13:07
Tesla заставит водителей платить за использование навигатора 13:07
В ЦБ назвали четыре правила защиты от фальшивомонетчиков 13:06
Собянин снизил ставку по льготным инвесткредитам и увеличил их максимальную сумму 13:05
Ученые научили ИИ открывать законы альтернативной физики 13:03
Белла Хадид превратилась в бабочку-киборга в тизере своей NFT-коллекции 13:03
МО РФ заявило о перехвате 10 снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS в Херсонской... 13:02
Свердловский ФСИН не считает сравнения их мебели с IKEA серьезным преувеличением 12:58
В Кремле не одобрили возможный запрет оппозиционных партий в Молдавии 12:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Санитарные врачи предупредили о смертельной опасности, которую несут домашние черепахи

Санитарные врачи в США запретили целовать и обнимать домашних черепах

close
100%
Посольство Великобритании в РФ

Согласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, в 11 штатах было зарегистрировано не менее 15 случаев сальмонеллеза, который может привести к летальному исходу, у людей, заразившихся от маленьких аквариумных черепах. Вспышка заболевания уже привела к 5 госпитализациям.

По данным клиники Майо в США, симптомы сальмонеллеза включают диарею, рвоту, лихорадку, головную боль и обезвоживание. Симптомы обычно появляются в течение трех дней после заражения. Большинство людей, зараженных сальмонеллой, выздоравливают в течение недели без лечения, но в некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу.

Каждый год в мире сальмонеллой заражаются более 1,35 млн людей, а более 400 из них умирают. Чаще всего заражение связано с потреблением куриного мяса, но в США регулярно возникают вспышки инфекции, связанные с мелкими домашними черепахами.

В этом году 3 из 15 случаев заражения людей сальмонеллезом оказались связаны с одним и тем же сайтом по продаже черепах. Ранее, в 2021 году вспышка заболевания сопровождалась 87 случаями заражения, 32 госпитализациями, а один заболевший умер. В 2012 году NBC News сообщала о вспышке сальмонеллеза, связанной с черепахами, которая вызвала 66 инфицирований. Еще одна вспышка произошла в 2007 году, тогда было зарегистрировано 103 заболевания.

Несмотря на запрет продажи мелких (с панцирем до 10 см в диаметре) домашних черепах, действующий в США с 1975 года, их регулярно приобретают, причем в основном семьи с маленькими детьми. Центр по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендует владельцам черепах мыть руки после контакта с ними или водой из аквариума, чтобы избежать возможного заражения. Владельцев черепах также призывают не целовать и не обнимать своих черепах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть