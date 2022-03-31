Зоологи сняли на видео, как геккон бьет скорпиона об землю во время охоты

Ученые исследовали, как геккон охотится на скорпионов. Статья об этом была опубликована в Biological Journal of the Linnean Society.

Обычно гекконы двигаются относительно размеренно и спокойно, даже во время охоты, поскольку многие их жертвы не требуют быстрых рывков.

Однако когда изменчивый колеоникс (Coleonyx variegatus) из отряда гекконовых нападает на скорпиона, хватая пастью, он начинает сильно трясти головой, непрерывно ударяя жертву о землю. «Гекконы, наверное, наименее устрашающие существа из всех, которых вы когда-либо видели, – говорит Малачи Уитфорд из Университета Сан-Диего. – Однако когда они ловят скорпиона, они превращаются в настоящих берсерков».

Согласно исследованию, такое поведение позволяет защититься от яда скорпиона, поскольку им трудно ужалить, когда их непрерывно трясут и бьют. Другие животные, вроде крокодилов или кукушек-подорожников, также трясут своих жертв для парализации, но ранее такое поведение не было замечено у этого вида гекконов.

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Исследователи снимали гекконов со скоростью 1200 кадров в секунду и предлагали им разные виды добычи. Других жертв, помимо скорпионов, они поедали спокойно. При этом лишь 62 процента скорпионов оставались неподвижными после тряски и ударов о землю, а большинство гекконов были ужалены. Ученые предполагают, что тряска в любом случае сокращала объем введенного яда.

Теперь исследователи планируют повторить эксперименты, снимая их с нескольких ракурсов, чтобы с помощью 3D-моделирования понять, что происходит со скорпионом в процессе.