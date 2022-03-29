Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России 12:21
В Свердловской области фура с пивом протаранила грузовик с пельменями 12:14
Элджей попал в ДТП в Дубае 12:10
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33

Психологи выяснили, откуда берутся садомазохисты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Harold M. Lambert/Getty Images

Люди, пережившие насилие в детстве, оказались склонны к садомазохизму. Статья об этом была опубликована в журнале Sexologies.

«Мы с коллегами более десятилетия изучали влияние пережитого насилия в раннем возрасте на взрослую сексуальную жизнь, – сказал психолог Майк Абрамс, автор исследования из Нью-Йоркского университета. – В том числе, эта связь была обнаружена в ходе моей клинической практики со взрослыми, которые, будучи детьми, подвергались сексуальному насилию со стороны членов семьи. Поэтому я решил проверить эту связь в ходе эксперимента».

Для исследования на эту тему опросили 1219 взрослых людей. Из них 58 процентов сообщили о пережитом в детстве психологическом насилии, 20 – о физическом, а 10 – о сексуальном. Мазохистские склонности определяли с помощью вопросов вроде «Возбуждают ли вас мысли о том, что кто-то вас унижает или плохо обращается с вами?». Для выявления садистских склонностей спрашивали, «Возбуждают ли вас мысли о том, что вы связываете кого-то или причиняете боль?».

В итоге выяснилось, что пережившие насилие в детстве оказались более склонны к садизму или мазохизму. Например, среди переживших сексуальное насилие доля склонных к сильному мазохизму оказалась около 56 процентов, а среди не переживших никакого насилия – 21 процент. Среди жертв психологического насилия оказались популярны более легкие формы садомазохизма, а среди переживших физическое насилие склонность к садизму или мазохизму оказалась минимальной по сравнению с двумя другими группами жертв.

Теперь ученые хотят определить, как на сексуальные склонности влияют дополнительные факторы, например, возраст, в котором человек стал жертвой насилия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть