В России разработали прототип медицинского робота для ультразвуковых исследований

Сотрудники Московского авиационного института (МАИ) создали программно-аппаратный комплекс управления роботом для автономного проведения ультразвуковых исследований (УЗИ) RoboScan, включающий в себя собственную электронику и весь софт. Об этом сообщает ТАСС.

«Промышленно выпускаемых специализированных роботов для УЗИ пока не существует ни в нашей стране, ни за рубежом. В настоящее время в МАИ завершена сборка и отладка прототипа устройства с оригинальным программным обеспечением. Оно представляет собой «роборуку» с ультразвуковым датчиком (УЗ-датчиком) вместо кисти. Сейчас робот готовится к стендовым испытаниям в лаборатории электронного здравоохранения Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова», — говорится в сообщении.

Основная задача робота — разделить процессы получения ультразвуковой картины и анализа ее специалистом. Это позволит повысить качество диагностики, снизить нагрузку на врачей и заменить квалифицированных специалистов там, где потребность в них не закрыта.

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