У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР развилось более 20 мутаций коронавируса

ВИЧ-инфицированная женщина в ЮАР девять месяцев была заражена коронавирусом. За это время ее организм накопил 21 мутацию, говорится в исследовании ученых из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР, опубликованном на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Отмечается, что жительница южноафриканской страны долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ.

«22-летняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение 9 месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций», — выяснили ученые.

Женщина сдала тест на коронавирусную инфекцию еще в января 2021 года, он показал положительный результат. В сентябре она была госпитализирована в больницу Кейптауна, где медики выяснили, что она была заражена COVID-19 как минимум девять месяцев. Отрицательный тест пациентке удалось получить только в конце ноября.

Также с января 2021 года женщина не получала регулярное лечение от ВИЧ, терапия возобновилась после ее госпитализации. В итоге антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение 6-9 недель.

Авторы исследования считают, что тяжелая иммуносупрессия, связанная с неконтролируемой ВИЧ-инфекцией, может привести к хроническим инфекциям SARS-CoV-2, а также к накоплению мутаций и появлению новых вариантов вируса.

В июне 2021 года сообщалось об аналогичном случае заражения коронавирусом в ЮАР. Тогда ВИЧ-инфицированная женщина проболела COVID-19 233 дня, за это время SARS-CoV-2 в ее организме накопил более 30 мутаций.