Рогозин пообещал разобраться с невыдачей визы США российскому космонавту

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что запросит позицию NASA по отказу США выдать российскому космонавту Николаю Чубу визу для поездки на тренировки.

«Американцы не выдали визу Николаю Чубу (экипаж Олега Кононенко) для поездки на тренировочную сессию в Центр Джонсона. Я направляю главе NASA запрос по этому инциденту. Это не дело», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что американская сторона без объяснения причин отказалась выдать визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Джонсона.

Центр имени Линдона Джонсона— центр NASA по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полетов. Там проходят подготовку как астронавты США, так и астронавты стран-партнеров.