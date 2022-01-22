Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Специалист объяснил, почему с «омикроном» пандемия не закончится 08:18
В ВМС Германии усомнились в возможном возвращении Крыма Украине 08:15
Капризов обошел Буре по набранным очкам в первых 90 матчах в НХЛ 08:10
На шахте «Комсомолец» в Кузбассе проводится эвакуация 08:04
Биолог заявил, что «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению... 07:58
В США заявили, что Россия не станет отключать газ Европе в случае введения... 07:52
Зюганов объвинил Министерство спорта Украины в русофобии 07:43
Жулин назвал количество медалей, которое завоюют российские фигуристы на Олимпиаде 07:37
На Украину поступила партия летального оружия от США 07:36
Тарпищев рассказал, почему Рублев является фаворитом в матче против Чилича... 07:29

США отказали в визе российскому космонавту, планировавшему тренировку в центре NASA

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Американская сторона без объяснения причин отказались выдать визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу — он должен был отправиться в Соединенные Штаты для участия в тренировках в Космическом центре Линдона Джонсона. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что у космонавта запланирован полет на МКС на весну 2023 года.

«Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона», — заявил он.

В «Роскосмосе» пока не прокомментировали эту информацию.

Центр имени Линдона Джонсона— центр NASA по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полетов. Там проходят подготовку как астронавты США, так и астронавты стран-партнеров.

Ранее сербскому теннисисту, первой ракетке мира в одиночном разряде Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за ошибки в оформлении визы. Сообщалось, что спортсмен пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того, что у него есть медотвод от вакцинации от коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть