США отказали в визе российскому космонавту, планировавшему тренировку в центре NASA

Американская сторона без объяснения причин отказались выдать визу космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу — он должен был отправиться в Соединенные Штаты для участия в тренировках в Космическом центре Линдона Джонсона. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что у космонавта запланирован полет на МКС на весну 2023 года.

«Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона», — заявил он.

В «Роскосмосе» пока не прокомментировали эту информацию.

Центр имени Линдона Джонсона— центр NASA по разработке пилотируемых космических кораблей, обучению астронавтов и подготовке пилотируемых космических полетов. Там проходят подготовку как астронавты США, так и астронавты стран-партнеров.

Ранее сербскому теннисисту, первой ракетке мира в одиночном разряде Новаку Джоковичу было отказано во въезде в Австралию из-за ошибки в оформлении визы. Сообщалось, что спортсмен пытался въехать в страну по типу визы, который не допускает того, что у него есть медотвод от вакцинации от коронавируса.