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В Антарктиде подо льдом нашли крупнейшую колонию рыб

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В Антарктиде в Море Уэдделла обнаружили крупную популяцию рыб. Об этом сообщает CNN.

В колонии подо льдом насчитывается около 60 миллионов особей, они являются частью ранее неизвестной экосистемы, занимающей площадь, равную острову Мальта. Вероятно, это крупнейшее в мире место размножения из известных.

Представители популяции относятся к виду ледяной рыбы Ионы (Neopagetopsis ionah) и обладают прозрачными черепом и кровью. Этот вид ледяных рыб – единственный вид позвоночных, чья кровь не имеет красных телец.

Чтобы выжить при таких низких температурах, в ходе эволюции этот вид начал вырабатывать протеин-антифриз, который не дает образовываться кристаллам льда в крови.

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Alfred-Wegener-Institut

Колонию обнаружила команда немецкого исследовательского судна Polarstern. Основной задачей экспедиции было изучать океанские течения, и открытие рыб стало сюрпризом. «Масштабы обнаруженной биомассы удивили меня. Также я поражен, в какой степени рыба меняет структуру донных отложений и создает условия для жизни целой экосистемы», — говорит Джон Постлетвейт из Орегонского университета.

На дне этого моря через равные промежутки расположены гнезда глубиной около 15 и шириной около 75 сантиметров. В среднем в каждом гнезде содержится около 1700 икринок, и почти всегда его охраняет одна рыба. Исследователей интересует, как долго особи охраняют гнездо, а также самки это делают или самцы.

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