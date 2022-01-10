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Биологи нашли у самок дельфинов клитор

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У самок дельфинов есть клитор, который функционирует так же, как и у людей, выяснили биологи из Колледжа Маунт-Холиок в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Current Biology.

Дельфины занимаются сексом в том числе и для поддержания социальных связей. Исследователи обращали внимание на наличие у самок клитора, который расположен так, что может стимулироваться при соитии. Кроме того, самки потирают клиторы друг друга мордой, ластами и хвостами. Однако было неясно, какие ощущения самки могут при этом испытывать.

Чтобы разобраться в этом, исследователи изучили клиторы у 11 самок бутылконосых дельфинов, умерших естественной смертью. Ученые обнаружили большие участки эректильной ткани, способной наполняться кровью, а также большое скопление нервных окончаний — почти как у людей. Кожа клитора была гораздо тоньше, чем в прилегающих областях. Внимание исследователей привлекли тельца Догеля — чувствительные нервные окончания в соединительной ткани, имеющие вид многоветвистого кустика, которые в большом количестве присутствуют в клиторах и головках пениса у людей.

«Клитор дельфина имеет много особенностей, позволяющих предположить, что его назначение — доставлять удовольствие самкам», — говорит биолог Патриция Бреннан, ведущий автор исследования.

Вполне возможно, что стимуляция клитора приносит самкам дельфинов столько же удовольствия, сколько и женщинам, полагают исследователи. Изучение и понимание сексуального поведения в природе — фундаментальная часть понимания опыта животных, и подобные сведения могут быть полезны в дальнейших исследованиях и ветеринарии.

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