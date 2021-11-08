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Ученые назвали продукты, снижающие риск развития инсульта

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Американские учены пришли к выводу, что регулярное потребление растительных или полиненасыщенных жиров снижает риск возникновения инсульта, пишет журнал MedicalXpress. Так, растительными жирами, в частности, богаты орехи, семена, авокадо, оливки.

По информации издания, результаты исследований будут представлены на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации.

Ученые проанализировали данные 27-летнего наблюдения за 117 136 участниками исследования. В эксперименте участвовали медицинские работники, возраст которых в среднем составлял 50 лет. Уточняется, что в начале исследования никто из испытуемых не страдал от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Каждые четыре года участники заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы о своем рационе питания для расчета количества и качества употребляемых жиров.

Результаты исследования в итоге показали, что у участников, которые часто ели продукты с растительными жирами, вероятность инсульта была на 12% ниже, чем у тех, кто активно ел красное и обработанное мясо, получая из него большое количество животных жиров.

Ранее врач перечислила три главных признака начинающегося инсульта. По ее словам, симптомами инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Также при инсульте возможна слабость и неловкость в конечностях, когда человек не способен поднять обе руки одновременно.

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