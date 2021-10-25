Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Сын Светличной рассказал, что не подавал заявление о ее пропаже 11:05
Путин поручил увеличить охват тестирования на коронавирус 10:58
Главный инфекционист Минздрава заявил, что пик осенней волны COVID-19 в России... 10:57
Россиянке выплатят 1 млн рублей после смерти мужа, которого лечили от... 10:52
Россия примет участие в конференции по Афганистану 10:51
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» установил историческое достижение 10:51
ГИБДД получит 2,5 тысячи новых Hyundai Solaris 10:49
Друг Светличной прокомментировал информацию об исчезновении актрисы 10:45
Оружейник фильма «Раст» удалила соцсети после трагедии на съемках 10:39
Пожар произошел в административном здании в центре Москвы 10:39

«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью беспилотных роботов

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

«Почта России» в ближайшем месяце начнет доставлять посылки по Москве с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса», пишет РБК.

Уточняется, что на первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 столичных почтовых отделений. Радиус доставки составит 2 км. Воспользоваться услугой можно будет через приложение «Почты». В течение месяца планируется подключение еще 23 отделений.

В «Яндеке» объяснили, что пользователи приложения «Почта» смогут отслеживать статус доставки и положение робота на карте, а когда тот доставит посылку к подъезду дома, на телефон придет уведомление, после чего пользователь получит СМС с проверочным кодом, который нужно будет ввести в приложении. Затем робот откроет крышку и посылку можно будет забрать, пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что в рамках Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов подписали соглашение о развитии беспилотной почтовой доставки. Так, к 2023 году «Почта России» планирует запустить на полуострове беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов. Кроме того, в 2021 году беспилотные летательные аппараты планируют привлечь к доставке почты на Чукотке.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях