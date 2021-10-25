«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью беспилотных роботов

«Почта России» в ближайшем месяце начнет доставлять посылки по Москве с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса», пишет РБК.

Уточняется, что на первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 столичных почтовых отделений. Радиус доставки составит 2 км. Воспользоваться услугой можно будет через приложение «Почты». В течение месяца планируется подключение еще 23 отделений.

В «Яндеке» объяснили, что пользователи приложения «Почта» смогут отслеживать статус доставки и положение робота на карте, а когда тот доставит посылку к подъезду дома, на телефон придет уведомление, после чего пользователь получит СМС с проверочным кодом, который нужно будет ввести в приложении. Затем робот откроет крышку и посылку можно будет забрать, пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что в рамках Восточного экономического форума губернатор Камчатского края Владимир Солодов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов подписали соглашение о развитии беспилотной почтовой доставки. Так, к 2023 году «Почта России» планирует запустить на полуострове беспилотную доставку по 19 маршрутам для 18 населенных пунктов. Кроме того, в 2021 году беспилотные летательные аппараты планируют привлечь к доставке почты на Чукотке.