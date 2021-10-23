Россиян предупредили о новых засухах и проблемах с водой

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что в ближайшие десятилетия в России все чаще будут появляться засухи из-за снижения количества осадков на 20-30%. Об этом пишет URA.RU.

«Межгодовые различия будут расти. Грубо говоря, год может быть более водный и менее водный. Этот размах увеличится, а это означает, что индикатор количества засух будет больше», — заявил Кокорин.

Специалист предупредил — количество осадков будет снижаться на юге России и в ее европейской части, что скажется на сельском хозяйстве страны.

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал изданию, что в скором времени в сельском хозяйстве начнутся проблемы из-за растущего дефицита пресной воды. «Это стратегические проекты, над которыми правительственные структуры должны задуматься», — заявил ученый.

Ранее эксперты предупредили, что изменение климата ударит по миру сильнее пандемии коронавируса.