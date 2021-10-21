Phys.org: изменение климата нанесет удар по здоровью человечества сильнее пандемии коронавируса

Изменения климата влияют на здоровье людей сильнее, чем пандемия коронавируса, что может привести к неизбежно «надвигающейся катастрофе в области здравоохранения». Эксперты сферы здравоохранения со всего мира подписали петицию, адресованную руководителям стран, которые примут участие в конференции по изменению климата (COP26) в шотландском Глазго, пишет Phys.org.

Специалисты назвали повышение температуры на Земле самым серьезным вызовом для здоровья людей. Ученые предупредили, что в XXI веке температура на планете повысится на 2,7–3,1 градуса Цельсия.

Загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива становится причиной к преждевременной смерти более семи млн человек ежегодно, а ухудшение природных условий на Земле приводит к росту заболеваемости из-за некачественной пищи, воды и воздуха, говорится в петиции. Ученые напомнили, экстремальные погодные явления, такие как: штормы, наводнения и жара разрушают жизни миллионов людей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет в шотландский Глазго на конференцию Организации Объединенных Наций по климату (СОР26), которая состоится в начале ноября. Уточняется, что, возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференции.