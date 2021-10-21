Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Токаев призвал не ограничивать в Казахстане изучение разных языков, в том числе... 08:59
Песков назвал сроки проведения ежегодной пресс-конференции Путина 08:58
Тренер «Зенита» Семак объяснил, почему Дзюба вышел в стартовом составе... 08:56
В России лишь 8% сотрудников доверили бы работодателю свою биометрию 08:49
Легкоатлетка Тимановская рассказала об угрозах и оскорблениях в свой адрес 08:31
В Москве за сутки выпало 10% месячной нормы осадков 08:29
В Кремле сообщили о планах Путина провести ежегодную пресс-конференцию 08:28
Эксперты назвали вид запущенной КНДР ракеты 08:21
Витория сравнил игру «Спартака» в РПЛ и Лиге Европы 08:10
В Индии более 1 млрд человек привились одной дозой вакцины 08:00

Phys.org: изменение климата нанесет удар по здоровью человечества сильнее пандемии коронавируса

close
100%
Depositphotos

Изменения климата влияют на здоровье людей сильнее, чем пандемия коронавируса, что может привести к неизбежно «надвигающейся катастрофе в области здравоохранения». Эксперты сферы здравоохранения со всего мира подписали петицию, адресованную руководителям стран, которые примут участие в конференции по изменению климата (COP26) в шотландском Глазго, пишет Phys.org.

Специалисты назвали повышение температуры на Земле самым серьезным вызовом для здоровья людей. Ученые предупредили, что в XXI веке температура на планете повысится на 2,7–3,1 градуса Цельсия.

Загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива становится причиной к преждевременной смерти более семи млн человек ежегодно, а ухудшение природных условий на Земле приводит к росту заболеваемости из-за некачественной пищи, воды и воздуха, говорится в петиции. Ученые напомнили, экстремальные погодные явления, такие как: штормы, наводнения и жара разрушают жизни миллионов людей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет в шотландский Глазго на конференцию Организации Объединенных Наций по климату (СОР26), которая состоится в начале ноября. Уточняется, что, возможно, он примет участие в саммите в формате видеоконференции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях