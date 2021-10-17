Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
К расчетному месту посадки «Союза МС-18» вылетели десять вертолетов 05:32
Российские теннисисты проиграли в финале турнира в Индиан-Уэллсе 05:27
Синоптик предупредил о температурных аномалиях в Сибири 05:20
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче... 05:17
Григоренко призвал организовать пиар для Курил 05:01
МВД и Минтранс предлагает ограничить скорость автобусов без ремней... 04:53
Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачах 04:52
Ласицкене уступила в борьбе за звание лучшей легкоатлетки года в Европе 04:48
Игрок «Динамо» заявил, что у него нет претензий к игрокам... 04:24
Албанский журналист предположил, что русские туристы могли умереть из-за еды 04:18

«Союз МС-18» с «Киноэкипажем» отстыковался от МКС

close
100%
https://www.youtube.com/watch?v=RZevVEE46Ok

Космический корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту успешно отстыковался от Международной космической станции, сообщается в прямом эфире «Роскосмоса» на YouTube.

Экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко под командованием космонавта Олега Новицкого в 4.14 успешно отстыковался от МКС и начал движение в сторону Земли.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-18» штатно отстыковался от Международной космической станции. Посадка спускаемого аппарата запланирована в 07:35 мск», — указано в сообщении.

Двигатели для возвращения на Землю включатся в 6.41.46 мск, а посадка спускаемого аппарата ожидается в 7.35.42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

Ранее «Киноэкипаж» попрощался с экипажем МКС и перешел в корабль «Союз» для возвращения на Землю.

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находится на МКС, где проходят съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях