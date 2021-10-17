«Союз МС-18» с «Киноэкипажем» отстыковался от МКС

Космический корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту успешно отстыковался от Международной космической станции, сообщается в прямом эфире «Роскосмоса» на YouTube.

Экипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко под командованием космонавта Олега Новицкого в 4.14 успешно отстыковался от МКС и начал движение в сторону Земли.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-18» штатно отстыковался от Международной космической станции. Посадка спускаемого аппарата запланирована в 07:35 мск», — указано в сообщении.

Двигатели для возвращения на Землю включатся в 6.41.46 мск, а посадка спускаемого аппарата ожидается в 7.35.42 мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.

Ранее «Киноэкипаж» попрощался с экипажем МКС и перешел в корабль «Союз» для возвращения на Землю.

Российский «киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко уже больше недели находится на МКС, где проходят съемки фильма о спасении космонавта женщиной-медиком «Вызов». На МКС они прибыли вместе с профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым, а вернутся с космонавтом Олегом Новицким. Съемки начались еще на подлете к МКС.