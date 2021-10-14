Установлена длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19

Группа ученых из разных стран изучила вопрос иммунитета у переболевших коронавирусом. Как сказано в опубликованной в bioRxiv научной работе, было установлено, что количество антител у переболевших коронавирусом пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни, но затем показатель остается стабильным в период до 15-го месяца.

Исследователи из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая собрали 188 образцов крови 136 пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой и легкой форме.

Самые высокие значения антител приходились в период с 15 по 28 день после заражения коронавирусом.

В научной статье сказано, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, сохраняется продолжительное время у пациента. При этом некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, включая быстро распространяющийся штамм «дельта», могут «частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме».