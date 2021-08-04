Запуск Starliner отложили в третий раз

Старт разработанного корпорацией Boeing космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС), который должен был состояться в среду, 4 августа, снова откладывается. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша команда провела включение клапанов двигательной системы сервисного модуля и возьмет паузу на то, чтобы собрать данные для последующих шагов», — заявил Boeing.

В компании отметили, что из списка причин, по который были получены неожиданные показатели позиционирования, исключили программное обеспечение.

Запуск Starliner переносят в третий раз. Изначально старт был запланирован на 30 июля, но не состоялся из-за самопроизвольного включения двигателей российского модуля МКС «Наука». Запустить Starliner хотели вчера, 3 августа, но сделать это не удалось из-за непредвиденных показателей телеметрии двигательной установки космического корабля и старт отложили на один день.