МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором

Международная космическая станция в среду, 22 сентября, уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором. Трансляция велась на сайте NASA.

В ходе переговоров, транслируемых на сайте национального космического ведомства США, специалист центра управления полетом в Хьюстоне сообщил астронавту Кристофера Кэссиди об успешном выполнении маневра уклонения МКС от мусора.

Ранее сообщалось, что маневр уклонения МКС от неопознанного объекта запланирован на 00.19 мск.

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