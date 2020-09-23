МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
Антон Демидов
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Международная космическая станция в среду, 22 сентября, уклонилась от столкновения с неизвестным космическим мусором. Трансляция велась на сайте NASA.
В ходе переговоров, транслируемых на сайте национального космического ведомства США, специалист центра управления полетом в Хьюстоне сообщил астронавту Кристофера Кэссиди об успешном выполнении маневра уклонения МКС от мусора.
Ранее сообщалось, что маневр уклонения МКС от неопознанного объекта запланирован на 00.19 мск.
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