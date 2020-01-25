В Сети новый логотип Космических войск США сравнили с эмблемами из «Стартрека»

Пользователи Twitter подвергли критике логотип Космических войск США, который презентовал президент страны Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

Круглый логотип имеет темно синий цвет и белые точки, олицетворяющие звезды. Также на нем изображена Земля в голубом цвете и белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх. По кругу идет надпись «Космические силы Соединенных Штатов Америки и министерство военно-воздушных сил».

Комментаторы отметили, что логотип похож на эмблемы с символом Объединенной федерации планет из сериала «Стартрек».

«Где-то я видел этот символ… Но где…» — отметил @windthin, прикрепив картинку из шоу.

Пользователь @eugenegu обвинила разработчиков логотипа в краже атрибута «Сартрека».

«Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты «Стартрека», — написал @Pappiness.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп показал логотип Космических сил США с Землей и звездами