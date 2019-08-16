Врач рассказал про простой способ защиты от гриппа и простуды

Специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников назвал простой способ защиты от гриппа, простуды и других острых респираторных заболеваний. Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, защититься от данных заболеваний в местах большого скопления людей помогут масла чайного дерева, кедра, можжевельника или хвои.

Также Тяжельников отмечает, что эти средства могут быть профилактикой вирусов.

Он еще сообщает, что в составе указанных масел присутствуют биологически активные вещества, которые способны ликвидировать бактерии, грибки и снизить активность вирусов.

Ранее специалисты рассказали про продукты, которые помогают предотвратить рак.