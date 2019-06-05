Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет

Российская телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа ищет способы «избавиться» от женщин старше 50 лет, передает RNS.

По ее словам, природе женщины в возрасте «особенно не нужны».

Она заявила, что одним из самых эффективных способов является переедание, ведущее к ожирению. По ее словам, с помощью ожирения природа ищет пути, как «увести лишних людей из жизни».

По словам Малышевой, людям приятно есть сладкое, и они не сразу понимают, что столкнулись с проблемой. В то же время у женщин с ожирением намного выше риск инфаркта, инсульта, рака груди.

Ранее Елена Малышева рассказала о том, как борется с лишним весом после поездки на отдых.