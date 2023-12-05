Залезть по стене и обернуться камнем. Почему последний ниндзя Японии не хочет передать знания

Ниндзя были разведчиками и диверсантами средневековой Японии. О них говорили, что они могут летать и становиться невидимыми. Последний живой носитель традиции решил не передавать знания ученикам, поскольку считает, что «искусству ниндзюцу нет места в современную эпоху». О том, как действовали ниндзя и почему им нет места в современном мире — в материале «Газеты.Ru».

Первые диверсанты

О появлении японских лазутчиков известно мало. Вероятно, это связано с тем, что в их ряды попадали представители низшего сословия, в то время как древнеяпонская литература повествует в первую очередь о дворянах-самураях. Сборник мифов «Кодзики», написанный в начале VIII века, повествует о молодом человеке Ямато Такэру, который замаскировался под красивую девушку и убил двух вождей народа Кумасо. Это самое древнее японское описание диверсии, но вряд ли его можно связать с более поздней традицией ниндзя или, в другом прочтении иероглифов, синоби .

Лишь в эпосе «Тайхэйки» XIV века появляется рассказ о некоем мастерском синоби, который смог сжечь целый вражеский замок. К XV веку синоби стали использовать повсеместно. Слово стало обозначать четко очерченную группу профессионалов-наемников. Японские феодалы нанимали их в качестве шпионов, поджигателей, организаторов небольших атак или даже террористов. Иногда они выступали в роли наемных агитаторов («конран»), чтобы подстрекать людей к бунту против неприятеля.

И если в наши дни разведчик-диверсант это солдат, то для древних японцев пропасть между самураем и синоби была непреодолимой. Представление японской знати о чести сильно отличались от такового европейских рыцарей. Например, допустимыми считались внезапные атаки без предварительного предупреждения. Однако самурай обязан был вступать в открытый бой и не мог действовать исподтишка, переодеваясь в гражданскую одежду, скрывая лицо и пробираясь во вражеский город ночью.

close 100% Getty Images

Профессиональные лазутчики

Семьи ниндзя были организованы в кланы. Самые известные из них — Ига и Кока. Они контролировали территории, которые сейчас входят в префектуру Миэ и уезд Кока в центральной Японии. В этих регионах впервые появились деревни, посвященные обучению ниндзя, поскольку располагались они в недоступной горной долине. Бойцов этих кланов нанимали множество даймё (господ), и потому в XV веке Ига и Кока смогли установить фактическую независимость от своих сюго («губернаторов»).

Основная масса ниндзя рождалась в семьях Ига и Кока и с детства проходила специализированное обучение искусству, которое позже назовут ниндзюцу. Мальчиков учили классическим боевым искусствам, умению ходить скрытно, бегать на длинные дистанции и взбираться по скалам. Вдобавок будущих синоби тренировали работать с ядами и порохом.

Некоторые приемы ниндзя группировались по природным первоэлементам. Например, в рамках «огненной техники» бойцы могли разжечь пламя, чтобы отвлечь охрану от места, где ниндзя проникали на защищенный объект. «Древесная техника» учила, как лазать по деревьям и прятаться под листвой. Сворачивание в клубок и маскировка под камень подразумевала использование «техники камня».

При этом синоби почти никогда не использовали «костюм ниндзя» из голливудских фильмов. Чаще всего они маскировались под мирных людей: священников, артистов, гадателей, торговцев, ронинов (самураев без господина) и монахов. Вероятно, в ночное время ниндзя и правда выбирали темно-синие тона, но сами предметы одежды были повседневными. Для проникновения в замки применялись крюки с веревками, ботинки-кошки, мастерок для «расковыривания» каменной кладки и пилы для создания проходов в стенах.

Российский исследователь Алексей Горбылёв пишет, что обязательными инструментами ниндзя были крестьянская шляпа амигаса, набор медикаментов, письменные принадлежности (для шпионских заметок и передачи записок), а также бамбуковый контейнер с углями для разведения огня.

close 100% Антикварная японская гаппа (дорожная накидка) со скрытой под ней кольчугой и «кошки» для подъема по стене Samuraiantiqueworld

Взлет и падение ниндзя

Основной задачей ниндзя была разведка. Они собирали информацию о местности и расположенных на ней постройках, пытались перехватить сообщения противника и выяснить обстановку. В дополнении к историческому сочинению «Ноти-но Кагами» их деятельность описывалась так: «Что касается ниндзя, то говорили, что они были выходцами из Иги и Коги и тайно проникали во вражеские замки. Они замечали скрытые вещи, и все их принимали за своих».

На втором месте по важности были диверсионные задачи. Например, для уничтожения замка Савояма боевики использовали бакэмоно-дзюцу («метод призрака»): украли фонарь с семейным гербом владельцев крепости, изготовили множество его копий, прошли в замок, использовав фонари как пропуск, после чего подожгли постройки.

Ниндзя сыграли заметную роль в Сэнгоку Дзидай — «Эпоху воюющих провинций», грубо говоря, японской феодальной смуте. Так, после битвы при Окехазаме в 1560 году будущий сёгун Токугава Иэясу нанял 80 ниндзя клана Кога для борьбы против враждебного клана Имагава. В ходе одной из атак боевики проникли в замок, подожгли его башни и убили коменданта вместе с двумя сотнями солдат гарнизона.

Последний известный случай участия ниндзя в войне произошел во время восстания Симабара (1637–1638), когда они помогли подавить мятеж христиан. С того момента и до Реставрации Мэйдзи в середине XIX века заметных войн в Японии не было, и ниндзя пришлось либо пойти на службу правителям, либо сменить профессию. Для разведки в сёгунате Токугава была создана служба Онивабан, и потому многие бывшие синоби шли работать врачами, ремесленниками и торговцами, а иногда переходили к грабежам.

Последним живым носителем традиции синоби считается 70-летний Дзинъити Каваками, директор Музея ниндзя в Ига-Уэно. И он решил не передавать эти знания кому-то из учеников. «В эпоху гражданских войн или в период Эдо способности ниндзя шпионить, убивать или готовить лекарства могли быть полезны. Но теперь у нас есть оружие, интернет и гораздо лучшие лекарства, поэтому искусству ниндзюцу нет места в современную эпоху», — считает он.

В современных Силах самообороны Японии есть Группа сил специального назначения, чья роль частично схожа с той, которую играли синоби. Однако нынешний японский спецназ обучался в США и скорее наследует школу американских «зеленых беретов». Ниндзя же остались только на страницах исторических романов, в кино и компьютерных играх. Некоторые мастера обучают рукопашному бою, якобы основанному на технике ниндзя, но никаких доказательств этому у них нет.