От немецкого хлора до советского «Новичка»: как химическое оружие отравило XX век

С древних времен отравление считалось подлейшим способом убийства, особенно же презирали яды военные. Несмотря на это, немцы явочным порядком легализовали химическое оружие из-за провалов на фронтах Первой мировой. Яды тогда не стали «чудо-оружием», но искалечили сотни тысяч людей, а после той войны появились куда более смертоносные токсины. Венцом развития химического оружия можно считать советский «Новичок», вдохнув который человек падает замертво. О боевых отравляющих веществах — в материале «Газеты.Ru».

Яд — оружие трусов

Первое массовое применение химического оружия пришлось на Первую мировую войну. Тогда немцы, отчаявшись прорвать франко-британскую оборону к северу от бельгийского города Ипр, дождались нужного ветра и открыли баллоны с хлором. Поднявшееся облако накрыло войска Антанты и заставило их поспешно отойти, но в то же время не дало немцам воспользоваться брешью и двинуться вперед. Использование ядов и химического оружия в ту эпоху было глубоко аморальным и противоречило Гаагской конвенции 1899 года. В ответ на яростный протест Антанты немцы говорили, что их действия законны, поскольку конвенция запрещает лишь использовать отравляющие снаряды, а о стационарных баллонах ничего не сказано. Англичан и французов такое оправдание не устроило, и было решено дать симметричный ответ.

Это трусливая форма ведения войны, которая не нравится ни мне, ни другим английским солдатам. Мы не сможем выиграть эту войну, если не убьем или не выведем из строя больше наших врагов, чем они нас. Если мы можем сделать это лишь копируя врага и его выбор оружия, мы не должны отказываться от этого. генерал Чарльз Фергюсон командующий британским 2-м армейским корпусом

Вскоре обе стороны на западе забрасывали друг друга химическими снарядами, а вместо неэффективного хлора изобрели множество других веществ. При попадании в легкие хлор образует соляную кислоту, вызывая ожоги и удушье. Однако для нанесения серьезного вреда требуется высокая концентрация газа, облака хлора хорошо видны и мгновенно ощущаются носом, а защищает от атаки простая мокрая марлевая повязка. Поэтому хлор попытались заменить и дополнить бесцветным и менее пахучим фосгеном. Этот газ вызывает удушье за счет нарушения проницаемости альвеол, из-за чего развивается отек легких. Главным минусом при применении как оружия была задержка в сутки перед появлением физиологических эффектов, а так же плохое распределение по местности.

Другим вариантом химического оружия был иприт — маслянистая жидкость, которая в бою применялась как аэрозоль. Он разрушает живые ткани человека, благодаря чему в месте контакта кожа покрывается язвами и волдырями, глаза слепнут, а в легких возникает сильнейшее воспаление, зачастую — летальное.

Кроме этих средств стороны пробовали применять и другие, например общетоксический хлорциан, чей эффект напоминает воздействие цианистого калия. Однако никакое химическое оружие Первой мировой не стало панацеей, — западные страны быстро начали снабжать войска противогазами и учить их методам защиты. Химические снаряды были эффективны при массированном применении там, где не справились обычные, поскольку высокая концентрация вещества может «пробить» противогаз, да и носить его круглые сутки не снимая невозможно. Это легко проиллюстрировать тем фактом, что у России было крайне мало как отравляющих веществ, так и средств защиты, но это не давало немецкой и армии решающего преимущества, которого можно было бы ждать от «чудо-оружия».

Достижения науки

Человечеству повезло, что химическое оружие Первой мировой войны было очень примитивным. Однако даже оно привело к мучительной смерти и увечьям сотни тысяч людей. Общественное мнение отвернулась от идеи отравить противника, и в 1925 году была подписана Венская конвенция, которая запретила применение химического оружия в любом виде, но разрешила его производство и накопление.

В середине 1930-х годов немецкий химик Герхард Шрадер совершил прорыв и получил отравляющее вещество принципиально нового типа — табун, этиловый эфир диметиламида цианофосфорной кислоты. Это фосфорорганическое соединение не имеет прямых аналогов в природе и работает как ингибитор («подавитель») фермента холинэстеразы, необходимого для работы нервов. Она способствует прекращению передачи нервного импульса, и без нее нерв (и мышцы) оказывается «заклиненным» в возбужденном состоянии и не может вернуться в состояние покоя. На практике нервная система оказывается парализованной, и потому такие отравляющие вещества назвали нервно-паралитическими.

В малых дозах табун, как и открытый вскоре зарин, вызывает сужение зрачков, головокружение и легкое удушье. При тяжелом отравлении у человека начинаются сильнейшие судороги, тело перестает повиноваться, и менее чем за полчаса наступает смерть — от паралича сердечной мышцы или от прекращения дыхания.

Немцы произвели тысячи тонн нервно-паралитических ядов за время Второй мировой войны. Нацисты, как известно, не очень уважали международные договоры, особенно тех, что касались гуманных методов ведения войны. Однако Германия так и не применила эти газы, вероятно, сказалась личная фобия самого Адольфа Гитлера. В ходе Первой мировой войны он был ранен ипритом, что оказало сильное эмоциональное воздействие. По другой версии, которая не исключает первую, нацисты пали жертвой дезинформации, якобы у союзники создали противогазы, спасающие от фосфорорганических соединений. В реальности же напротив, массовые фильтрующие противогазы тех лет были почти бесполезны против табуна и зарина.

«Золотой век» нервно-паралитических газов наступил десятилетиями позже, во время Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов. Тогда Саддам Хусейн напал на Иран в надежде, что война будет легкой прогулкой, а Ираку удастся заполучить богатые нефтью приграничные территории. В итоге война затянулась на многие годы, и диктатор решил попробовать переломить ситуацию на поле боя с помощью зарина, табуна и иприта. Иранская армия была плохо организована и вооружена, так что за время войны от химически атак погибло около 20 тыс. солдат и неизвестное количество мирных жителей.

Это одна из многих причин, почему казнь Саддама в Иране восприняли как праздник. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад лишь сожалел, что он умер, не успев рассказать суду о всех своих злодеяниях.

close 100% Иранские солдаты во время атаки к юго-востоку от Басры, 16 января 1987 года AP

Что такое «Новичок»?

Прогресс не стоял на месте, и во второй половине XX века многие страны пытались разработать еще более смертоносные яды. Работали над этим и в СССР, где самым успешным проектом стал «Фолиант». Как рассказал в 1992 году в газете «Московские новости» химик Вил Мирзаянов, эта программа стартовала в 1973 году с целью создать нервно-паралитические вещества третьего поколения. Все они, как и предшественники, действовали как ингибитор холинэстеразы, но требовали гораздо меньшей дозы, чем зарин и более совершенный VX (создан в Великобритании).

Во второй половине 2010-х годов этот класс веществ упоминали западные СМИ в связи с рядом громких отравлений. Они именовали их «Новичок», как якобы их называли во время разработки в СССР. Каждому новому веществу присваивался условный индекс «Новичок-1», «Новичок-2» и так далее.

«Новички» существовали в газообразной, жидкой и твердой форме. Все они отличались чрезвычайной токсичностью, из-за которой для смерти человека было достаточно длительного контакта капель жидкого яда с кожей. В случае вдыхании паров или газа, а также приема внутрь выживание человека почти исключено. Так, Владимир Углев, один из ученых проекта «Фолиант», отрицает, что им отравился Андрей Железняков, другой сотрудник Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), где разрабатывали «Новички».

«Скорее всего, отравился не самим отравляющим веществом А-255, а его прекурсором, А-252, тоже довольно токсичным, к которому потом присоединяется спирт, метанол и в результате получается «Новичок». Если бы он отравился «Новичком» А-255, который должен был бы стать бинарным (состоящим из двух компонентов) отравляющим веществом, то из рабочей комнаты он выйти бы не успел. Видимо, поэтому начальник лаборатории и отправил его домой вместо того, чтобы вколоть антидот, вызвать медиков, которые поместили бы Андрея в специализированную медико-санитарную часть. Но так как прекурсор по токсичности на уровне синильной кислоты, то последствия были драматические», — считает Углев.

Однако даже прекурсора хватило, чтобы ученый десять дней провел без сознания и до конца жизни мучился от головокружений, болей, эпилепсии и неспособности сконцентрировать внимание. Сам Углев также пострадал от раствора «Новичка», который попал на руку. Ученый мгновенно смыл его, но в течение многих лет после инцидента кожа в этом месте непрерывно потела.

В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. В 2017 году Россия сообщила, что уничтожила последний химический боеприпас.