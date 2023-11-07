«Засадить всю Россию». Что такое мискантус, которым заменят хлопчатник и бамбук из недружественных стран

В России в сельское хозяйство внедряют новый сорт мискантуса – «сорановский». Этот многолетний злак хорошо чувствует себя в отечественном климате и может ежегодно давать большой урожай. Растение также может стать серьезным подспорьем в ситуации, когда РФ оказалась отрезанной от поставок целлюлозы, необходимой для производства бумаги, целлофана, вискозы, блоков для строительства, углеродного волокна для авиаотрасли. «Газета.Ru» узнала у российских ученых о новом сорте и его перспективах.

Что такое мискантус

Мискантус — высокий злак с метелками на конце, достигающий в высоту двух метров и дающий большое количество биомассы. В нем содержится примерно 50% целлюлозы, что позволяет использовать растение как базовое сырье для многих производств. Раньше эти злаки росли только в Азии, в основном в Китае, но ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) смогли вывести пригодный для России отечественный «сорановский» сорт (название происходит от СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук).

По словам старшего научного сотрудника института Светланы Капустянчик, мискантус — это многолетняя культура, которая в течение 20-30 лет может каждый год давать большой урожай – около 10-12 тонн с одного гектара:

«Максимально нам удалось добиться, чтобы биомасса мискантуса давала около 48% целлюлозы, это меньше, чем у хлопчатника (содержание целлюлозы в хлопчатнике — 90%).Однако хлопчатник – это очень требовательная культура к условиям произрастания, а древесина слишком долго растет, ее можно вырубать лишь раз в 70 лет. У мискантуса таких проблем нет».

Как отметила специалист, это самодостаточная культура, которая не истощает почву. Растение не конкурирует с продовольственными культурами за землю и даже иногда может восстанавливать низкоплодородные почвы, на которые его планируют высаживать ученые.

«То есть мы его можем высадить на те участки, которые обычно не используются в сельском хозяйстве для выращивания зерновых культур. Это заболоченные почвы и иные неудобицы.

Вообще в России зарегистрировано три вида мискантуса: первый – сахароцветный, это «сорановский» сорт, и еще два сорта гигантеуса. Но последние подходят лишь для южных регионов, а «сорановский» может произрастать во всех регионах России, вплоть до северных: Томской, Красноярской, Новосибирской областей. Можно засадить им всю Россию», – считает специалист.

Сейчас перед учеными стоит задача внедрять новые сорта. На текущем этапе исследований специалисты сравнивают их характеристики, выбирают лучшие образцы для создания новых растений одного вида.

«У нас большая коллекция образцов «сорановского» мискантуса. У них различается структура соломы: у каких-то больше целлюлозы, у каких-то меньше. Морозостойкость тоже различается, продуктивность, длина волокна, толщина стебля и так далее. Мы их сравниваем», – рассказала Капустянчик.

Крыло для самолета, ткань и биотопливо

По словам заместителя по инновационной деятельности ИЦиГ СО РАН Петра Куценогого, целлюлоза – это базовое сырье, как сталь или уголь, которое можно использовать в различных областях.

Так, из нее делают биоразлагаемый целлофан, картон, бумагу, целлюлозную нить, которая заменяет вискозу, биобетон, плиты и блоки для строительства, посуду, удобрения, биотопливо или наноцеллюлозу . Последнее можно применять, например, в авиаотрасли.

«Мы можем выжечь из целлюлозы кислород и водород, тогда у нас останется углеродное волокно. Из него уже можно сделать, например, крыло самолета», – привел пример Куценогий.

Огромный плюс, по словам специалиста, заключается в том, что мискантус — это многолетник:

«Например, лен и коноплю нужно сажать каждый год, а тут один раз посеяли, два года поухаживали и 30 лет собираете урожай».

Вопрос импортозамещения

Куценогий отметил, что сейчас основная задача – импортозаместить зарубежную целлюлозу.

«Целлюлоза – это базовое сырье, от которого недружественные России страны пытаются нас отрезать. Основным источником целлюлозы для нас был хлопок, а второй источник – бамбук. Мы хотели его покупать в Бразилии, но нам мешают. Поэтому важно найти альтернативные источники сырья», – рассказал ученый.

Для этого в России планируют создать три плантации мискантуса. Первая плантация появилась в 2020 году в Подмосковье. Тогда удалось засадить около 100 га, сейчас, по словам Капустянчик, их более 300.

«С одного гектара мы получаем 10 тонн урожая, из них 40-44% целлюлозы. Это около 4 тонн в плохой год, в хороший – около 6-7. В ближайшем будущем появится еще плантация в Сибири и в Калининграде. Там будет около 2 тыс. га мискантуса», – сообщила специалист.

Однако пока сложно сказать, когда мы сможем отойти от импортной целлюлозы. По словам Куценогого, здесь играют роль большое количество факторов. Но если все скооперируются, то это вопрос нескольких лет.