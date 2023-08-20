«Получается, двигатель не отключился». Почему российская станция врезалась в Луну

Станция «Луна-25» «прекратила свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщил «Роскосмос». Связь с ней была потеряна накануне, при выдаче импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Выяснением причин крушения займется специальная межведомственная комиссия. О неудаче миссии, отправленной Россией на Луну впервые за 47 лет — в материале «Газеты.Ru».

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении госкорпорации.

Связь со станцией была потеряна накануне, 19 августа, в ходе выдачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.

«Около 14.57 мск связь с «Луной-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали», — сообщили в «Роскосмосе».

В госкорпорации добавили, что выяснением причин потери «Луны-25» займется специальная межведомственная комиссия.

«Получается, двигатель не отключился,

— предположил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Он должен был снизить орбиту, перевести на посадочную. И если его не отключить вовремя, то орбита будет снижаться и снижаться, пока не пересечется с поверхностью Луны. Вот это и произошло. Почему не выключился, не сообщают, возможны разные причины. Тут уже действительно нужно заключение комиссии, которое «Роскосмос» обещает».

Попытка вернуться в лунную гонку спустя 47 лет

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа (предыдущая станция — советская «Луна-24» — была запущена в 1976 году). Запуск «Луны-25» был выполнен с космодрома Восточный (Амурская область) ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

«Луне-25» предстояло проанализировать грунт естественного спутника Земли и провести длительные научные исследования. В том числе изучить верхний слой поверхности в районе южного полюса, влияние солнечного ветра на космическое тело, а также лунную экзосферу (внешнюю часть верхней атмосферы).

Станция вышла на орбиту Луны, с нее были получены первые снимки, один из приборов зафиксировал удар микрометеорита о поверхность «Луны-25».

Как ожидалось, посадка станции на Луну произойдет 21 августа.

К 2030 году планировалось быть готовым к высадке космонавтов на Луне

Миссия «Луна-25» — часть долгосрочной программы России по исследованию и использованию естественного спутника Земли. Запуск следующего аппарата — «Луна-26» — запланирован на 2027 год, он займется дистанционным исследованием спутника.

«После «Луны-25» пойдет «Луна-26», запуск намечен на 2027 год», — говорил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью «Российской газете».

Полет «Луны-27» запланирован на август 2025 года. Предполагается, что космический аппарат должен сесть на Луне, пробурить до двух метров грунта, исследовать на месте замороженные пробы, магнитные аномалии и сейсмическую активность, а также протестировать технологию безопасной посадки тяжелых аппаратов.

«Нужно понимать, что вероятность успеха следующих миссий (после крушения станции «Луна-25» — «Газета.Ru») уменьшается из-за того, что мы не получили данных и опыта посадки. То есть более рискованной эта (последующая – «Газета.Ru») программа становится», — считает Моисеев из Института космической политики.

«Луна-28», как ожидается, может быть запущена в 2026-2027 годах.

«К 2030 году мы технологически будем готовы к высадке на Луну российских космонавтов», — говорил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на пленарном заседании Дней космической науки в ИКИ РАН в апреле 2022 года.

Академик РАН Михаил Маров заявил РБК, что из этого происшествия необходимо сделать серьезные выводы. «Я думаю, мы не выбыли из лунной гонки. Если руководство «Роскосмоса» примет, с моей точки зрения, разумное решение, то миссию надо в ближайшее время повторить, для этого у нас есть все», — сказал 90-летний ученый, сообщив, что попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), узнав о крушении аппарата «Луна-25».

«Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы», – сказал Маров МК.