«Слойка Сахарова»: была ли советская водородная бомба первой в мире?

В 1953 году СССР испытал РДС-6с, первую в мире, как заявлялось, водородную бомбу. Это открыло дорогу к созданию оружия почти неограниченной мощности и позволило поддерживать относительный паритет с США. Но что такое водородная бомба и действительно ли СССР испытал ее первым? Об этом — в материале «Газеты.Ru».

Как прошли испытания?

РДС-6с взорвали на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Заряд установили на башне на высоте 30 метров в центре гигантской тестовой площадки. На полигоне было расположено множество измерительных приборов и камер, а также для эффекта взрыва — специально построенные здания, танки, самолеты и другая военная техника.

Сигнал для инициации взрыва подали в 7:30 утра 12 августа 1953 года. Мощность РДС-6с оказалась равна 400 килотонн, что в десятки раз больше, чем у бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Здания были разрушены в радиусе четырех километров. Советское руководство было довольно результатом, и Андрею Сахарову, «отцу» этой бомбы, сразу присвоили звание академика. В честь него и схему РДС-6с прозвали «слойкой Сахарова» — поскольку она выглядела как атомная бомба, обернутая несколькими чередующимися слоями урана-238 и дейтерида-тритида лития-6.

Чем водородная бомба отличается от «обычной» ядерной?

Эти два вида бомб похожи по эффекту, но противоположны по физической основе. Элементы в таблице Менделеева расположены по возрастанию числа протонов в атомном ядре. Если увеличивать число протонов, то из легких элементов образуются более тяжелые, а если уменьшать — то наоборот. Эти процессы называются ядерным синтезом и распадом соответственно, и оба протекают с выделением энергии.

Ядерная бомба выделяет энергию за счет распада ядер урана или плутония после доведения массы этого вещества до критической, а водородная (или термоядерная) в основном из-за слияния ядер тяжелых изотопов водорода, дейтерия и трития. Обе реакции порождают мощный взрыв, но обычная ядерная бомба имеет практический потолок мощности, который очень трудно превысить. Водородную бомбу, напротив, можно сделать сколь угодно мощной — что доказали в СССР на практике, испытав в 1961 году 58-мегатонную «Царь-бомбу». В теории термоядерный взрыв не загрязняет местность радиоактивными осадками. Однако внутри каждой реальной термоядерной бомбы расположена ядерная в качестве «запала», чтобы сжать и разогреть водород для начала реакции синтеза.

На практике поражающие факторы при взрывах обоих типов одни и те же — раскаленный огненный шар радиусом менее сотни-другой метров, яркая вспышка, поджигающая все вокруг, мощная взрывная волна и радиация. У устройств разных типов отличаются лишь мощность, количество радиоактивных осадков и соотношение поражающих факторов.

Была ли РДС-6с первой термоядерной бомбой?

И да, и нет. В строгом смысле к этому типу можно отнести лишь те бомбы, у которых больше половины энергии выделяется за счет реакции синтеза. У РДС-6с этот показатель не превышал 20%, и взрыв с использованием подобного устройства был впервые произведен американцами в мае 1951 года (испытание «Джордж», операция «Теплица»). В октябре 1952 года, там же на атолле Эниветок испытали первое в мире настоящее термоядерное устройство (испытание «Майк», операция «Плющ»).

Однако РДС-6с была именно бомбой — компактным устройством, пригодным для сброса с самолета, в то время как на испытаниях «Джордж» и «Майк» использовались громоздкие изделия размером с небольшой дом. При этом и здесь необходима оговорка. Хоть РДС-6с и влезала в бомбардировщик Ту-16, ее невозможно было поставить на вооружение. Для ее производства необходимо было много трития, дорогого и сложного в производстве изотопа водорода. К тому же срок службы бомбы не превышал полгода, так что «золотые» по цене боеприпасы пришлось бы регулярно утилизировать. Настоящую термоядерную бомбу РДС-37, пригодную для массового производства, СССР испытал в 1955 году.

Таким образом, испытание РДС-6с было важно с политической и с научной точки зрения, но не оказало прямого влияния на баланс сил на потенциальном поле боя.