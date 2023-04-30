Профайлинг и политика. Что говорят микродвижения лиц Трампа, Макрона и Шольца

Что можно понять по фотографиям политиков? Научна ли физиогномика, применяют ли ее при анализе эмоций лиц, участвующих в переговорах на высшем уровне? Как происходит подготовка политиков, которые должны представлять страну на переговорах высшего уровня? Что можно сказать по микродвижениям лиц Дональда Трампа, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, если применять профайлер-программу МГУ имени М.В. Ломоносова, – в материале «Газеты.Ru».

Апгрейт для политика

Несмотря на то, что физиогномика со времен древних греков так и не была признана научной дисциплиной, в обществе не прекращались попытки «прочитать» лица, особенно, если речь идет о важных переговорах и персонах. Эти попытки участились в середине ХIХ века, — в тот момент, как человечество изобрело фотоаппараты и появилась фотография. Как известно, возможности фотографии особенно оценили политтехнологи, — ведь с помощью правильно поставленного света и можно было выделить нужные черты лица политика, скрыв, наоборот, те, на которые широкой аудитории обращать внимания не стоит. Абсолютно безграничными эти возможности стали в момент цифровизации фотографии и появления таких инструментов редактирования, как Photoshop.

Специалист по анализу выражения лица, психотерапевт Михаил Баев уверен, что

в настоящее время фотография никак неприменима для анализа внутреннего мира человека, так как связь между восприятием статического изображения лица и эмоциональным состоянием его обладателя окончательно разорвана.

«Политтехнологи прекрасно понимают, что фотография политика должна производить нужное впечатление, что она будет серьезно анализироваться большим количеством людей, — говорит Михаил Баев. – Во-первых, электорат должен ему доверять. Во-вторых, он должен понимать, что этот человек «одной крови» с избирателями. В-третьих, политик должен вызывать симпатию. Всегда можно изменить прическу, добавить очки, изменить форму фигуры с помощью костюма, чтобы произвести нужное впечатление по фотографии. Но оно не имеет ничего общего с характером человека», — объясняет специалист.

В качестве примера Михаил Баев приводит фото Барака Обамы, которые демонстрируют эффект разнообразных световых акцентов. Кроме того, существуют различные объективы у фотоаппаратов, которые способны трансформировать пропорции лица.

«Лицо Обамы интересно тем, что оно нетипично. Оно довольно узкое внизу, при этом имеющее мощные надбровные дуги. Подчеркивая надбровные дуги, можно создать впечатление высокой доминантности. Подчеркивая глаза – вызвать доверие. Подчеркивая нижнюю часть лица, акцентировать низкую доминантность. Размытое лицо на фото вызывает низкий уровень доверия», — отмечает Баев.

close 100% На фото показана смена светового акцента в зависимости от задачи, которая поставлена политтехнологу Анна Урманцева

Таким образом, манипулируя со способом съемки и освещением лица на фотографии, его можно подстроить под запросы определенной группы людей. Что делает невозможным определение характера того или иного политика, считает эксперт.

С точки зрения специалиста, анализировать эмоции человека можно только по видео.

Хроника одного лица

Впрочем, политики и те профессионалы, которые стоят за их выдвижением, давно поняли, что внимательный анализ видео действительно может дать ответы на вопросы об истинных эмоциях, которые обычно скрываются под отработанными годами «масками» на лицах политиков.

Поэтому за последние 70 лет политиками были предприняты усилия для того, чтобы научиться скрывать свои истинные эмоции и мотивы. Для того, чтобы в этом убедиться, можно посмотреть на хронику выступления участников политических событий 50-60-х годов. По словам Михаила Баева, видео с советским разведчиком Кимом Филби сейчас можно читать, как открытую книгу. Ничего подобного нельзя сказать ни об одном политике настоящего времени, которых специально учат, как держать себя под «прицелами» камер.

Поэтому, сейчас, по словам Михаила Баева, видео с участием политиков можно использовать только с двух точек зрения.

Во-первых, можно анализировать какие выразительные средства политик использует, для преподнесения тех или иных новостей, своего мнения. Для этого необходимо знать особенности мимики конкретного человека. Дальше нужно анализировать интенсивность мимики, частоту смены тех или иных выражений лица. Во-вторых, зная особенности мимики, можно оценить стресс, который испытывает политик.

Этот анализ особенно эффективно может провести компьютерная профайлер-программа, созданная на факультете психологии в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Трамп

Итак, для того чтобы провести анализ скрытых эмоций того или иного политика, прежде всего, нужно изучить разные видео с ним. Условия, в которых происходила запись, слова, которые говорил политик, несомненно, имеют важное значение.

Если анализировать мимику Трампа, то приходится признать, что он прекрасно контролирует себя, имея огромный опыт ведения дебатов, а также телевизионных программ в качестве ведущего, — говорит Баев. Эксперт демонстрирует результаты анализа мимики Трампа профайлер-программой, которая делает важную цветную отметку в том месте, где Трамп говорит о ядерном оружии.

close 100% На фото пример нью-форкской мимики на словах «секретная служба Белого дома феноменальна» Анна Урманцева

«Для Трампа характерны выделения значимых фрагментов речи небольшим подъемом бровей и их движением друг к другу. Есть еще характерное растягивание рта. И в ситуации стресса – это быстрые движение в области рта», — отмечает Баев.

Для того, чтобы выделить характерные черты, присущие тому или иному политику, — нужно провести анализ его мимики в разных ситуациях, на разных площадках. При этом важно понимать, что существуют характерные мимические жесты для той местности, откуда родом человек. Они могут иметь совершенно иное значение.

Михаил Баев приводит в пример видео, где Трампу неожиданно, по дороге в аэропорт, журналисты говорят, что умерла судья верховного суда Рут Гинзбург. В этот момент Дональд Трамп застигнут врасплох, и, тем не менее, он берет себя в руки и говорит теплые слова.

«Его мимика в этот момент выстроена так, что иногда даже начинаешь понимать трампистов», — говорит Михаил Баев.

Эксперт считает, что это видео можно назвать ключевым, то есть, эффективно демонстрирующим типичные мимические приемы Трампа.

Также существует нарезка видео с Трампом, где можно найти микровыражение эмоции отвращения.

«В этот момент Трамп проводит экскурсию по Белому дому и говорит, что секретная служба Белого дома феноменальна, очень крутые специалисты. Противоречит ли его мимика тому, что он говорит? Да. Но, если знать, что это выражение отвращения является нью-йоркской привычкой, — а Трамп из Нью-Йорка, --то мимика приобретает абсолютно другой смысл», — объясняет Баев.

Макрон

Что касается Эммануэля Макрона, то микровыражения его лица абсолютно не соответствуют трамповской схеме мимики. В пример, Михаил Баев приводит выступление Макрона в Габоне.

«Здесь он четко выделяет значимые моменты информации с помощью подъема бровей. Но видно, что он расслаблен, нет его типичного движения при стрессе — диагонального растягивания рта. А вот другое выступление, где Макрон все время сидит с поднятыми бровями. В этом выступлении значимо все. Это его обращении к нации. И вот оно — растягивание рта по диагонали, – типичное движение лица Макрона при стрессе», — говорит Баев.

close 100% На фото пример растягивания рта по горизонтали, как сигнала стресса Анна Урманцева

Специалист демонстрирует также другое видео, где реакция стресса растянута по времени. Это происходит потому, что на видео Макрон говорит по-английски. Он подбирает слова, поэтому все его реакции замедленны.

Шольц

По мнению Михаила Баева, микродвижения лица Шольца являются наиболее стандартными.

«Для него характерно сжатие губ и подъем подбородка. Это пунктуация, — таким образом Шольц ставит точку или запятую, переходит к следующему смысловому фрагменту», — говорит Баев.

А как же со стрессом? В случае Шольца его типичной реакцией на стресс служит состояние «Stonewalling» — построение каменной стены.

По мнению Михаила Баева, существует показательное видео, где Шольц беседует со студентами – экологами. В нем разворачивается не очень приятная для Шольца дискуссия, студенты перебивают его, есть нарушение вежливости. И

политик входит в состояние «Stonewalling», когда внутри человека бушует буря, а снаружи виден «покер-фейс».

При этом можно сделать вывод о недостаточной подготовленности Шольца, как политика, так как его способ психологического совладания со стрессом виден, что недопустимо на высоком уровне. Таким образом окружающие могут догадаться, что Олаф Шольц пребывает в стрессе.

«Все три политика ведут себя по-разному, и у каждого свои особенности мимики. Это легко заметить, если загружаешь видео для анализа в программу-профайлер, однако для большинства людей такие микродвижения лица могут быть вообще незаметны», — говорит Михаил Баев.

Таким образом, чтобы провести анализ мимики политика, нужно сначала изучить его жизненный путь, отобрать значимые видео в различных контекстах, отметить на них выражения, свойственные его окружению, понять их смысл и только потом провести анализ.

«Это и называется настоящим профайлингом — предсказанием поведения человека на основе анализа проявлений его индивидуальных особенностей и определенной научной методологии», — подытожил проведенный анализ научный руководитель проекта по созданию профайлер-программы, профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Гусев.