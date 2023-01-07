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Тест: Побивание царя и жертвоприношения: как праздновали Новый год в разных культурах мира

Пройдите тест на знание новогодних традиций разных народов и эпох

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Эдинбургский праздник Хогманай

Эдинбургский праздник Хогманай

Getty Images
Почти во всех известных культурах были крупные всенародные календарные праздники. Не всегда они были связаны буквально с наступлением нового года, но всегда проходили массово и торжественно. В некоторых странах у праздника была своя уникальная подоплека, которая приводила к созданию необычных традиций. Попробуйте отгадать их смысл.

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