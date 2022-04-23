Ученые не нашли пользы в интервальном голодании

Интервальное голодание помогает снизить вес не лучше, чем обычное ограничение калорийности питания, выяснили китайские ученые. Также оно не имеет преимуществ в снижении давления, улучшении метаболизма и других показателей здоровья. Впрочем, выраженных отрицательных сторон у интервального голодания исследователи тоже не нашли — и, возможно, его могут использовать те, кому считать калории слишком сложно.

Интервальное голодание — популярный в последние годы режим питания, в котором для приемов пищи выделяются строгие отрезки времени, остальное же время человек не ест. В самой распространенной схеме принимать пищу разрешено на протяжении восьми часов, а остальные 16 отведены под голод. Некоторые сторонники такого подхода верят, что он позволяет оздоровить организм, запуская процессы самоочищения в клетках, но большинство придерживаются его, просто чтобы похудеть.

Хотя у многих сторонников интервального голодания вес действительно снижается, было не до конца ясно, есть ли у такого способа преимущества для похудения и улучшения здоровья по сравнению с обычным ограничением потребления калорий.

Чтобы проверить это, китайские ученые из Южного медицинского университета Гуаньчжоу пригласили 139 добровольцев с ожирением, которых случайным образом разделили на две группы. Первая принимала пищу только в промежутке времени с 8:00 до 16:00, вторая ограничивала калорийность ежедневного питания до 1500-1800 ккал для мужчин и 1200-1500 ккал для женщин. Участники должны были фотографировать каждый съеденный кусочек пищи и вести дневник питания — первые полгода ежедневно, следующие полгода — трижды в неделю. На протяжении всего эксперимента участников также консультировали специалисты по здоровому образу жизни, как по телефону, так и персонально — в первые полгода вдвое чаще, чем во вторые. Затем исследователи выяснили, как изменились масса тела добровольцев, доля жировой ткани, метаболические факторы риска. Полученные результаты они изложили в статье в журнале New England Journal of Medicine.

Участники в первой группе за время исследования потеряли в среднем по 9,4 кг за первые полгода и 8 кг за вторые, во второй — по 8,9 кг за первые полгода и 6,3 кг за вторые.

Кроме этой небольшой разницы, исследователи не обнаружили никаких различий — интервальное голодание не влияло лучше обычного ограничения калорий на уровень глюкозы и липидов в крови, чувствительность к инсулину, артериальное давление. Также не было заметной разницы в уменьшении индекса массы тела и окружности талии. Не обнаружили исследователи выраженных различий и в потере жировой массы, включая висцеральный жир. Даже число жалоб на слабость, тошноту, боли в животе и другие симптомы оказалось равным в обеих группах.

«Среди пациентов с ожирением режим интервального голодания был не более эффективен для снижения массы тела, уменьшения жировых отложений или метаболических факторов риска, чем ежедневное ограничение калорий, — пишут авторы работы. — Эти результаты показывают, что ограничение потребления калорий объясняет большую часть положительного эффекта, наблюдаемого при режиме питания с ограничением времени».

Впрочем, результаты также свидетельствуют, что интервальное голодание можно использовать в качестве альтернативного варианта контроля веса, если кому-то этот способ покажется более удобным.

«Почти любая диета сработает для некоторых людей, — отмечает доктор Кристофер Гарднер, директор по изучению питания в Стэнфордском центре профилактических исследований. —

Но основной вывод, который можно сделать из этого исследования, — интервальное голодание не более полезно для снижения веса и улучшения здоровья, чем просто сокращение ежедневно потребляемых калорий».

Интервальное голодание могут использовать те, кому сложно следить за ежедневным потреблением калорий, считает диетолог Луис Аронн — части людей проще справиться с перееданием, если принимать пищу можно лишь в ограниченный период времени.

«Хотя этот подход не доказал, что он лучше, он не кажется хуже, чем подсчет калорий, — говорит Аронн. — Это дает пациентам больше возможностей для достижения успеха».

Поскольку результаты могут отличаться в зависимости от пола, изучать эффективность интервального голодания для мужчин и женщин нужно отдельно, отмечают исследователи. Также в исследовании не было участников с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому неизвестно, как интервальное голодание может сказаться на их здоровье. Кроме того, исследователи не оценивали физическую активность и в целом энергозатраты, однако это важно сделать в будущем.

Рост популярности интервального голодания связан с исследованиями японского микробиолога Есинори Осуми, за которые он получил Нобелевскую премию в 2016 году.

Осуми открыл механизмы аутофагии — процесса, при котором ненужные, дисфункциональные компоненты клетки доставляются в ее лизосомы и вакуоли, где утилизируются. Такое очищение усиливается, в частности, в условиях нехватки питательных веществ. Это и породило миф, что голодание способно стимулировать внутриклеточную «уборку мусора» и оздоровить организм. Сам же Осуми впоследствии неоднократно напоминал, что никогда не заявлял, будто голодание в диетическом его понимании может способствовать аутофагии в клетках организма — в конце концов, он экспериментировал с пекарскими дрожжами, а не морил голодом людей.

Согласно еще одной гипотезе, гены, которые, как предполагается, ускоряют метаболизм, активны в светлое время суток. Исходя из этого можно допустить, что переедание в этот период менее вредно, чем в вечерние и ночные часы. Однако это исследование, как и ряд небольших предыдущих, показывает, что основную роль в контроле за весом играет не время употребления пищи, а ее калорийность.