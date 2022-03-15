Если только облизать: могут ли птицы быть биологическим оружием

По заявлению Минобороны РФ, в биолабораториях Украины изучались способы распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц. Некоторые СМИ сделали из этого вывод, что на Украине велась разработка биологического оружия. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты усомнились в том, что птиц можно так использовать.

По словам начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в биолабораториях Украины при финансировании США изучались возможности распространения «особо опасных инфекций», в том числе гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла через мигрирующих птиц. В своем заявлении Кириллов сравнил проводившиеся на Украине исследования с деятельностью японского отряда 731, который во время Второй мировой войны разрабатывал биологическое оружие. «Газета.Ru» обратилась к специалистам, чтобы выяснить, можно ли использовать в качестве биологического оружия птиц и свойственные для них инфекции.

«Миграции перелетных птиц изучаются уже две сотни лет во всем мире, так как птицы переносят целый ряд заболеваний,

— рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. — Вот, например, в Новосибирской области в 2005 году был большой занос перелетными из Китая птицами вируса гриппа H5N1-подтипа. От перелетных птиц в том же году заразились и домашние птицы. И если дикие умирают единично, то домашние мрут тысячами. Поэтому эти инфекции и способы их передачи необходимо изучать».

Вирусы гриппа H5N1-подтипа действительно способны заражать людей, хотя и не слишком эффективно. Так, в странах Юго-Восточной Азии, где живет около двух миллиардов человек и много птицефабрик, этот вирус заразил всего около 200 человек за всю историю его изучения, отмечает ученый. Кроме того, по словам Нетесова, выяснилось, что у заболевших им людей есть определенная генетическая мутация — поэтому они заражаются и болеют с высокой, до 50%, смертностью. Впрочем, реальная доля погибших среди зараженных могла быть ниже, поскольку люди зараженные, но со слабыми или умеренными симптомами, могли просто не обращаться к врачам.

Всего, по данным ВОЗ, с 2003 года от птичьего гриппа скончалось не менее 456 человек. Чаще всего случаи заражения регистрировались в Египте, Индонезии и Вьетнаме.

Впрочем, в процессе изучения H5N1 некоторые группы ученых смогли выяснить, почему он плохо заражает млекопитающих, и найти способ обойти эти ограничения.

«Птицы плохо распространяют болезни, хотя бы потому, что перелеты дают огромную нагрузку, — сообщил «Газете.Ru» директор зоологического музея МГУ, доктор биологических наук, орнитолог Михаил Калякин. — Поэтому, если они заболели чем-то опасным, то они страдают и уже никуда ничего не несут. Это раз. А два — чтобы заразиться от перелетной птицы, нужно приложить гигантское количество усилий. Как-то до нее добраться, ее поймать, я извиняюсь, облизать со всех сторон — и вот тогда, может быть, хотя, с очень небольшой вероятностью вы все-таки заболеете. Во всех остальных случаях людей это совершенно не касается».

Птичий грипп и прочие инфекции могут быть опасны в тех случаях, когда популяции домашних птиц смешиваются с дикими, поясняет Калякин. Однако в современном мире даже в не самых развитых странах это происходит очень редко. Хотя птичьи инфекции привлекают внимание ученых, в реальности вероятность столкнуться с какими-либо серьезными вспышками болезней невелика.

Теоретически, модифицировать характерный для птиц вирус так, чтобы он стал опасен для людей, можно — ранее наблюдения показали, что потенциал для большей заразности есть у H5N1. Это вызвало опасения, что вирус можно будет использовать для биотерроризма. Однако реальная распространить даже модифицированный вирус, скорее всего, сложно.

«Передача очень затрудненная, болезней, которые бы они переносили, совсем не так много. Это все укладывается в обычную практику, мы можем об этом судить, не привлекая больших ученых», — говорит Калякин.

Птицы и люди слишком сильно отличаются друг от друга, чтобы у первых была возможность заразить вторых чем-то опасным, добавляет старший научный сотрудник биологического факультета МГУ, орнитолог Павел Квартальнов.

«Вирусы достаточно специализированы, хотя переходы от животных к человеку и бывают, — говорит он. — Коронавирус, например, перешел от других млекопитающих к человеку. Но, если говорить именно про птиц, то тут возникают сложности.

Относительно немногие естественные вирусы от птиц могут передаваться людям — их можно по пальцам пересчитать.

Те же, что могут передаваться людям (например при контакте, когда охотник убивает больную птицу и заражается от нее птичьим гриппом или орнитозом), даже если вызывают тяжелое заболевание, от этого человека другим людям передаются с большим трудом. Я не знаю естественных птичьих вирусов, которые передавались бы от птиц к людям и потом легко бы передавались от человека к человеку».

С другими млекопитающими люди имеют гораздо больше общих болезней, в том числе и опасных, вплоть до чумы. Тот же SARS-CoV-2 передался людям от млекопитающих — летучих мышей, напоминает ученый.

В связи с этим, вероятно, было бы больше смысла применять в качестве биологического оружия патогены млекопитающих, а не птиц.

«То, на базе чего это продолжает развиваться на Украине — это вообще еще советская противочумная система, которая была одной из наиболее передовых в мире, — рассказывает Квартальнов. — На нее ориентировались в том числе и в Европе, и отчасти даже в Америке. Потому что у нас система работы с опасными вирусами и контроль изучения были на очень хорошем уровне. Потенциально на базе таких лабораторий можно и выделять вирусы, которые можно использовать в качестве бактериологического оружия или как-то даже изменять их. Другое дело, что использовать для этого птиц очень сложно. С одной стороны, птицы могут перемещаться на дальние расстояния. С другой стороны, мы птицу не можем запрограммировать, чтобы она полетела в какое-то место и заразила кого-то. Как может передаваться вирус от диких птиц человеку? В результате охоты? Но охоту довольно легко запретить, ограничить каким-то образом. От диких птиц к домашней птице? Но тогда домашние птицы должны контактировать с дикими птицами. Насколько понимаю, по санитарным нормам чего-то такого быть не должно».

На большей части территории России птицы содержатся в помещениях, а не гуляют на природе, поясняет Квартальнов. На приусадебных участках птицы встречаются на юге России, на Украине, в Европе — там, где разводить их таким образом позволяет климат.

Кроме того, даже если заразить птицу, нет никаких гарантий, что она улетит на территорию условного противника, добавляет ученый — больная птица вполне может остаться где-то поблизости.

«Сейчас, если говорить про какое-то вооружение, его стараются делать высокоточным. Когда понятно, что, условно говоря, снаряд полетит туда, куда надо, и убьет того, кого нужно, а кого не нужно — не убьет. Контролировать биологическое оружие очень сложно, поэтому никто на самом деле всерьез биологические способы борьбы для ведения военных действий не разрабатывает, ими прекратили заниматься с середины двадцатого века», — говорит Квартальнов.

При этом, однако, изучаются способы борьбы с биологическим оружием — на случай, если кто-нибудь все-таки решит его создать. В качестве потенциального врага, правда, рассматриваются в первую очередь террористические группировки, а не целые государства. Кроме того, в биолабораториях изучается возможность появления опасных для человека мутаций вирусов и бактерий, возможные последствия этого и способы борьбы с ними.

Интересно, что, несмотря на известность бесчеловечных экспериментов отряда 731 во время разработки биологического оружия, результаты его использования оказались более чем скромными. В 1940-1945 годах японцы неоднократно применяли в Китае штамм возбудителя чумы, якобы в 60 раз превосходящий естественный по заразности и смертельности. Однако число жертв искусственно вызванной чумы составило лишь около 700 человек.