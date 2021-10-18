Ученые назвали черты внешности, выдающие лжецов

Лжеца можно опознать по более мужественной внешности, выяснила международная группа ученых. Мужчины с более мужественными, широкими лицами больше склонны ко лжи, а те, у кого безымянный палец длиннее указательного, хотя и чаще говорят правду, делают это не из благих побуждений, а ради собственной выгоды. Исследователи связывают этот эффект с высоким воздействием андрогенов во время внутриутробного развития, однако неясно, влияют ли они на склонность ко лжи напрямую, или же дело в жизненном опыте, который получают более маскулинные мужчины.

Ложь может не только испортить отношения между людьми, но и стать причиной провалившихся сделок, ошибок в политике и других проблем. Хотя порой ложь бывает выгодна, в предпринимательстве и многих других сферах она чревата серьезными последствиями для всех участников. В целом люди склонны говорить правду даже тогда, когда это принесет меньшую выгоду. Однако есть и те, кто будет лгать, несмотря ни на что.

Международную команду ученых во главе со специалистами из Королевского колледжа Лондона интересовало, есть ли биологические маркеры, которые позволят вычислить лжеца. В деловой среде, где важна стратегическая коммуникация, основную долю участников составляют мужчины, поэтому ученые сосредоточились именно на них. Исследователям удалось обнаружить три признака склонных ко лжи мужчин, их они описали в статье в журнале Frontiers in Psychology.

«Доверие к другим людям необходимо для экономического развития и повседневного общения, — говорит ведущий автор исследования экономист Сантьяго Санчес-Пагес. — Исследования показывают, что мы лжем гораздо меньше, чем предсказывает стандартная экономическая теория, но при этом существует большая степень индивидуальной неоднородности: некоторые люди лгут гораздо больше, чем другие. Мы с коллегами задались вопросом, могут ли некоторые физиологические черты объяснить эту неоднородность».

Для исследования ученые пригласили 168 мадридских студентов. Они должны были разбиться на пары и сыграть в игру, в основу которой легла дилемма заключенного из теории игр. Компьютерная программа случайным образом выбирала одну из двух таблиц выплат — согласно одной из них, первый участник должен был получить больше денег, согласно другой — второй. Первый участник получал эту информацию и должен был передать ее второму, а тот решить, согласен ли он с такими выплатами. Если нет, второй участник мог потребовать снижение выплат до нуля им обоим.

При этом первый участник имел возможность соврать.

Например, если таблица предлагала ему $100, а сопернику — $40, он мог сказать, что на самом деле таблица предлагает $40 ему и $100 — сопернику. Если бы он сказал правду, соперник мог бы отказаться от собственного небольшого выигрыша, чтобы лишить первого игрока еще большей выгоды. В случае лжи же соперник считал, что получает больше денег, и риск обнуления выигрыша снижался.

В подобных экспериментах, как и в реальной жизни, невыгодно все время врать или говорить правду — оптимально использовать смешанные стратегии. Исследователи предположили, что кто-то из участников будет чаще склонен лгать, а кто-то будет более честным. После игры ученые сфотографировали добровольцев и изучили характеристики их лиц и рук. Исследователей интересовали такие показатели, как fMM — морфометрическая маскулинность лица, то есть степень его отличия от женского, fWHR — соотношение ширины и высоты лица, и 2D:4D — соотношение длины указательного пальца и безымянного.

Во время внутриутробного развития эмбрион подвергается действию материнского тестостерона и других андрогенов. Это влияет на физиологические особенности — более высокий уровень андрогенов дает более широкие лица и большие скулы, более длинные безымянные пальцы по сравнению с указательными и в целом более маскулинную внешность.

Чаще всего соперникам лгали участники с высокими показателями fWHR (более широкими лицами). Показатель fWHR ранее был связан с уровнем самоуверенности и склонностью к доминации, что, очевидно, обусловлено влиянием андрогенов на этапе пренатального развития.

Участники с более высоким показателем 2D:4D (более длинными безымянными пальцами) оказались менее склонны лгать оппонентам. Но более внимательное изучение их стиля игры показало, что делают это они не из-за повышенной честности.

Во время игры первый игрок может ожидать, что второй ему не поверит — и, даже если первый скажет правду, второй может действовать вопреки этой информации. Так как для первого игрока наиболее выгодно, чтобы второй действовал против своих интересов, правдивая информация может максимизировать выгоду. Таким образом, маскулинные мужчины говорят правду отнюдь не из благих побуждений — они делают это, когда ожидают, что им не поверят и поступят вопреки. Хотя такое поведение и не считается лживым, оно говорит не о тяге к справедливости, а о расчетливости.

Таким образом, признаки, свидетельствующие о высоком воздействии пренатального тестостерона, в целом указывают на склонность мужчин к обману — просто в разных формах.

«Физические черты, связанные с мужественностью, имеют значительную корреляцию с ложью и обманом», — пишут исследователи.

Однако неясно, вызвана склонность к обману непосредственно пренатальными факторами развития или же опытом, который более маскулинные мужчины получают на протяжении жизни. Также предстоит выяснить, распространяются ли полученные результаты на женщин и представителей разных рас — в этом исследовании все участники были европеоидами.