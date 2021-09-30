Ученые обнаружили, что на большой высоте риск инсульта снижается

Жизнь на большой высоте, например, в горах, снижает риски инсульта на треть, выяснили ученые из Эквадора. Причины этого, однако, не ясны. Возможно, защитный эффект возникает из-за образования большего количества кровеносных сосудов в мозге — на высоте воздух разрежен, и мозгу нужно более интенсивное кровоснабжение, чтобы обеспечить себя кислородом в достаточном количестве. Но не исключено, что дело в различной экологической обстановке и образе жизни — в горах люди реже сталкиваются с сидячим образом жизни, гипертонией и прочими факторами риска развития инсульта.

Инсульты — вторая ведущая причина смерти во всем мире и третья по значимости причина инвалидности, ежегодно с ними сталкиваются более 16 млн человек по всему миру. В течение жизни инсульт грозит каждому шестому мужчине и каждой пятой женщине.

Среди факторов риска развития инсульта — повышенное давление, фибрилляция предсердий, курение, злоупотребление алкоголем, диабет, ожирение, стресс, малоподвижный образ жизни.

Однако, по-видимому, на вероятность инсульта могут влиять и менее очевидные факторы — например, проживание на определенной высоте над уровнем моря.

Ранее ученые уже обращали внимание, что жители высокогорных областей сталкиваются с инсультами реже, однако в достаточной степени это не изучалось. Разобраться в вопросе решили специалисты Американского университета в Эквадоре, о результатах они рассказали в статье в журнале Frontiers in Physiology.

Около трети населения Эквадора живет в Андах, высота которых превышает 6000 м над уровнем моря.

Авторы работы проанализировали случаи госпитализаций и смертей в Эквадоре за 2001-2017 годы — за это время с инсультом в больницу попали почти 76 тыс. человек, более 38 тыс. умерли. Оказалось, у мужчин, живших на высоте 2500 м над уровнем моря, вероятность смерти от инсульта была на 35% ниже, чем у тех, кто жил ниже. У женщин наблюдалась аналогичная, но менее выраженная разница.

Госпитализации у жителей высокогорных районов тоже происходили реже. Также у мужчин, живших на больших высотах, инсульт развивался в среднем на четыре года позже.

Также исследователи оценили доступ эквадорцев к медицинской помощи — один из факторов, способный повлиять на результаты. В высокогорных районах мест в больницах оказалось даже больше, чем в низинах — 173 и 128 коек на 100 тыс. населения, соответственно.

«Наши результаты показывают, что проживание на больших высотах связано со снижением риска развития инсульта, о чем свидетельствуют значительно более низкие показатели госпитализации и смертности от инсульта в группе жителей высокогорья, несмотря на аналогичный доступ к медицинским услугам», — пишут авторы работы.

Пока неясно, почему существует такая разница, отмечают исследователи. Возможно, люди в горных районах ведут более здоровый образ жизни, или там лучше экологическая обстановка.

Также дело может быть в небольшой гипоксии мозга — ее нейропротекторный эффект исследовался, но пока не полностью изучен.

Пониженное содержание кислорода в воздухе на больших высотах приводит к тому, что в мозге образуется большее количество кровеносных сосудов — это позволяет снабжать ткани кислородом более эффективно. Исследователи допускают, что это позволяет снизить риск развития инсульта, однако версию еще предстоит проверить.

При этом жизнь на высоте более 3500 м над уровнем моря может не давать никаких преимуществ, предполагают исследователи — там условия способствуют застою крови и снижению кровотока, что провоцирует тромбообразование, по крайней мере, у неакклиматизированных людей.

«Главной мотивацией нашей работы было привлечь внимание к проблеме, которая очень мало изучена, — говорит ведущий автор исследования профессор Эстебан Ортис-Прадо. — Более 160 млн человек живут на высоте более 2500 м над уровнем моря, и существует мало информации об эпидемиологических различиях в распространенности инсультов в зависимости от высоты. Мы хотели внести свой вклад в изучение той части популяции, которая живет в горах.

К ней часто относятся так же, как и к людям, живущим ближе к уровню моря, но с физиологической точки зрения мы очень разные».

Эквадорцы из высокогорных районов в несколько раз чаще курят и употребляют алкоголь, чем жители низин, что несколько противоречит сниженным рискам инсульта. При этом, однако, они едят меньше углеводов и, в среднем, имеют лучший доступ к медицинским услугам. Также среди жителей гор реже встречаются гипертония и сидячий образ жизни.

Чтобы выяснить, что именно приводит к такой значительной разнице в случаях инсультов среди людей, живущих на разной высоте, необходимо более подробно изучить экологические факторы и факторы образа жизни, отмечают исследователи. Также важно собрать информацию о жителях не только Эквадора, но и других стран, где есть высокогорные регионы.