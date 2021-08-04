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Наука

Плавали с рабами: как гекконы пересекли Атлантику

Ученые выяснили, как гекконы заполонили Америку

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Работорговля позволила гекконам перебраться из Африки в Америку, выяснили герпетологи из США. Генетический анализ и изучение маршрутов работорговли показали, что гекконы, по всей видимости, проникали на корабли и расселялись по разным регионам. Для этого даже не требовалось большого их количества — достаточно было одной особи, готовой отложить яйца. Распространиться, однако, удалось лишь одной генетической линии. Исследователи надеются, что новые данные позволят узнать больше об эволюции инвазивных видов.

Домовой геккон Hemidactylus mabouia — рептилия родом с юга Африки, сегодня расселившаяся по Северной, Центральной и Южной Америке, а также Карибским островам. Это отличает Hemidactylus mabouia от других видов гекконов — большинство из них имеют небольшие ареалы обитания, и лишь единицам удалось захватить такую большую территорию.

В середине ХХ века ученые подметили связь между распространением гекконов и трансатлантической работорговлей, однако тогда не было возможности изучить эту связь более подробно. Современные технологии позволили ученым из Университет Вилланова реконструировать эволюционную историю домовых гекконов. Детали они изложили в статье в журнале Royal Society Open Science.

«Люди никогда не обращали на них внимания», — говорит герпетолог Аарон Бауэр, соавтор статьи. По его словам, многие герпетологи считают гекконов неинтересными и сравнивают с сорняками.

Исследователи собрали образцы тканей 186 Hemidactylus mabouia, хранившихся в музеях всего мира и секвенировали геномы гекконов. Оказалось, только один подвид, Hemidactylus mabouia sensu stricto, оказался способен широко распространиться в Африке и захватить Америку. У всех остальных подвидов ареалы обитания были сравнительно небольшими.

Исследователи задались вопросом — есть ли у sensu stricto особые черты, способствующие инвазивности, или это просто вопрос возможностей.

Подвид sensu stricto в африканских странах чаще всего встречается на открытых пространствах, например, на полянах и в деревнях. Возможно, именно эта особенность помогла sensu stricto распространиться в Америке, где конкуренции со стороны местных гекконов практически не было.

Исследователи изучили маршруты трансатлантической работорговли и сопоставили с историческими сведениями о появлении гекконов Северной и Южной Америке, а также с генетическими данными. Записи, в частности, свидетельствовали о наблюдении Hemidactylus mabouia в Вест-Индии (острова Карибского моря, Мексиканского залива и Атлантического океана) в 1963 году, и примерно в то же время — в Бразилии, спустя несколько десятилетий после того, как в Америку стали пребывать корабли с африканскими невольниками.

При этом гекконы, отобранные в Америке, имели низкое генетическое разнообразие — это позволяет предположить, что они попали туда сравнительно недавно.

Гекконы способны довольно долгое время выживать без пищи, а чтобы создать популяцию, хватило бы пары самок, готовых отложить яйца, отмечают авторы статьи.

Результаты не исключают, что домовые гекконы могли проникнуть в Америку и другими путями, отмечают исследователи. Тем не менее, версия о том, что гекконы пробирались на борт кораблей, выглядит более правдоподобной, чем предположения, что они могли переплыть океан на ветке или толстом листе.

Африканские домовые гекконы — комменсалисты. Это значит, что они сосуществуют с другими видами (в данном случае — с человеком), получая от них выгоду, но при этом не принося им ни пользы, ни вреда. Гекконы живут вблизи человеческих построек и охотятся на насекомых, привлеченных светом. Поэтому не было бы ничего удивительного в том, что геккон пробрался на корабль, отмечают исследователи.

«Только одна линия на уровне вида, Hemidactylus mabouia H. mabouia sensu stricto, по-видимому, развила черты, необходимые для того, чтобы стать инвазивной, и обширные перемещения людей в Африке и через Атлантику к подходящим местам обитания предоставили этому виду возможность завоевать мир, — пишут исследователи. — Это показывает, насколько редка инвазивность как биологическая способность».

Ученые надеются, что новые данные будут полезны в дальнейших работах, касающихся инвазивных видов — в частности, результаты показали, что стоит обращать внимание не только на целый вид, но и на генетические линии внутри него. Они называют домовых гекконов полезной модельной системой для понимания эволюционного происхождения инвазивности и рассчитывают, что полученные результаты позволят узнать больше о том, как развивается способность организмов выживать в непривычных условиях.

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