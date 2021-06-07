«Толпы людей заполнили берега Темзы»: как в Лондоне праздновали Победу без СССР

Первые парады Победы

Военные парады были обязательным атрибутом стран – победительниц Второй мировой войны, по крайней мере, в течение первого года после капитуляции нацистской Германии. Причем еще до подписания акта о капитуляции, 4 мая 1945-го, советские войска прошли торжественным маршем по дымившемуся Берлину – от разрушенного Рейхстага до Бранденбургских ворот. Над поверженной столицей Третьего рейха в тот день звучали военные песни на русском языке и частушки, играла гармонь.

13 мая парады Победы состоялись в английских городах Престон, Борнмут и Бирмингем, где на улицы высыпали 100 тыс. человек.

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Один из самых многочисленных парадов прошел 24 июня 1945 года на Красной площади: в нем приняли участие около 40 тыс. военных, в том числе 24 маршала и 249 генералов. Командовал войсками Константин Рокоссовский, принимал парад Победы Георгий Жуков. 4 июля уже военнослужащие США прошли парадным строем по Осло. 14 июля 1945-го, в День взятия Бастилии, торжества в честь разгрома нацистской Германии начались в Париже. Основные события развернулись на площади Бастилии, тогда как по Елисейским Полям прошли моторизованные подразделения. 7 сентября по предложению маршала Жукова в Берлине состоялся совместный парад СССР, США, Великобритании и Франции. Колонны пехоты и бронетехники промаршировали у Бранденбургских ворот, а завершился праздник салютом.

16 сентября 1945 года части Красной армии отметили в китайском Харбине победу над Японией. Как сообщали дальневосточные газеты, все улицы были заполнены людьми, разодетыми в свои лучшие платья: «Море цветов, тысячи лозунгов на русском, китайском и корейском языках, прославлявших величие и доблесть воинов Красной армии».

Как готовились приглашенные в Лондон

Отпраздновать победу над Японией решили и в Лондоне. Парад задумывался для демонстрации силы Великобритании и ее союзников. Реализацию идеи несколько затормозило стремление организаторов позвать войска со всего мира. На это требовалось время. Зато лондонский парад вошел в историю как один из самых известных.

7 июня 1946 года возобновило работу британское телевидение, вещание которого было прекращено 1 сентября 1939-го.

close Празднование Победы в Лондоне в 1946 году Празднование Победы в Лондоне в 1946 году AP

Воинские контингенты разных стран начали готовиться к параду за несколько месяцев. Так, австралийцы отобрали 250 человек для отправки в Лондон в марте 1946-го. Их плавание к месту назначения продолжалось до конца мая. По прибытии австралийцы имели около недели для тренировок.

После торжеств отряд совершил турне по Великобритании и Европе. Небольшая группа австралийских военных посетила Германию. Только в начале июля австралийцы отправились в обратный путь.

Почему не было Польши, Югославии и СССР

На параде не оказалось четвертой по численности военной группировки союзников во Второй мировой войне – польской. К тому моменту британские власти признали новое коммунистическое правительство Польши, а не польское правительство в изгнании, которому была лояльна часть дислоцированных в Европе польских войск. Приглашение было отправлено именно в Варшаву, а не полякам-эмигрантам, находившимся в Великобритании. Вероятно, из Москвы посоветовали не принимать приглашение. После жалоб в британский парламент и Королевские ВВС на неприглашение польских солдат, принимавших участие в Битве за Британию, небольшую группу летчиков-эмигрантов все же позвали для участия в параде. Однако они отказались в знак солидарности со своими сослуживцами из сухопутных войск и флота.

Как следствие, на торжествах 8 июня 1946 года не было ни одного поляка.

Не прислали свои парадные расчеты и СССР с Югославией. Они получили приглашения, но препятствием к приезду в Лондон стало начало «холодной войны». Советско-британские отношения значительно ухудшились уже к концу 1945 года. К этому привело столкновение интересов двух стран в Иране, который находился под совместной оккупацией Великобритании и СССР с 1941-го.

Решающим шагом к реальному разделению планеты на два враждебно настроенных друг к другу лагеря стала речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, произнесенная перед студентами в Вестминстерском колледже университетского городка Фултона (США) 5 марта 1946 года. Он прямо обвинял СССР в создании прокоммунистических пятых колонн в различных странах Европы, которые представляют собой «угрозу для христианской цивилизации», и объявил о том, что на континент опустился железный занавес.

«Мы чуть не сошли с ума от килтов»

Командовали парадом прославленные военачальники союзных войск – Бернард Монтгомери, Дуайт Эйзенхауэр и Ян Смэтс.

За ними следовали более 500 военных автомобилей, танки, бронетранспортеры и самоходные установки.

close Празднование Победы в Лондоне в 1946 году Празднование Победы в Лондоне в 1946 году Imperial War Museums/Wikimedia Commons

Уже с утра в центре Лондона играла музыка и толпился народ. Около 8:45 одетый в клетчатую форму оркестр пересек Гайд-парк, направляясь к площадке для салютов. Примерно в 10:15 перед публикой появились король Георг VI и королева Елизавета.

Как рассказывал ветеран войны Рон Гольдстейн, в тот день он находился в Лондоне в отпуске: «Я встал очень рано, чтобы занять хорошее место в Уайтхолле, где я имел удовольствие лицезреть фантастический парад оружия, в котором участвовали и представители моего 4-го Королевского гусарского полка».

Парад начался около 12:30. Мимо зрителей прошли солдаты, моряки и летчики всех национальностей.

Среди них были даже египтяне в красных фесках.

«Мы увидели китайцев, американцев, мексиканцев, канадцев, австралийцев, новозеландцев, южноафриканцев, темнокожих солдат из Восточной и Западной Африки, греков, норвежцев, датчан и французов, — вспоминала в 2004 году Маргарет Тейлор, служившая в женском вспомогательном подразделении Королевских ВВС (WAAF). — Нельзя забыть и о шахтерах с их маленькими фонариками на касках, и о медсестрах в белых халатах, о полицейских, представителях торгового флота, пожарных, членах службы гражданской обороны и женщинах-военных. Одной из невероятных составляющих парада стал индийский духовой оркестр. Замыкала шествие 51-я дивизия Хейланда. Мы с Нэнси чуть не сошли с ума. Шотландцы выглядели потрясающе в своих килтах и комбинезонах. Над нами летали самолеты. Ближе к окончанию парада пошел дождь, но это никого не волновало».

Празднования завершились фейерверком

Австралийцы прошли по Оксфорд-стрит, Чаринг-Кросс-роуд, затем через Трафальгарскую площадь и по набережной королевы Виктории. Их приветствовала восседавшая на возвышении у Букингемского дворца королевская семья. Членов отряда поразило огромное количество людей и громовые аплодисменты. Австралийцы вспоминали, что лондонцы прильнули к окнам, забирались на деревья и памятники на всем протяжении маршрута.

close Ночной фейерверк в Лондоне, 8 июня 1946 года Ночной фейерверк в Лондоне, 8 июня 1946 года AP

«Я был благодарен моей стране, которая прислала меня. Я чувствовал себя хорошо», — рассказывал австралиец Брюс Л'Эстрейндж. Ему вторил сержант Джордж Мерсер: «Люди выстроились вдоль улиц, аплодисменты и крики были потрясающими. Наши сердца были преисполнены гордости».

Во время своего пребывания в Лондоне австралийские военные много общались с местным населением.

Среди прочего у них интересовались возможностью эмиграции в Австралию.

Одним из самых захватывающих событий в своей жизни считал лондонский парад и англичанин Ричард Джонс, которому в 1946-м было 14 лет.

«Во время воздушного парада над нами пролетели 300 истребителей и бомбардировщиков, а также планеры, с которых прыгали парашютисты во время высадки союзников в Нормандии. После заката основные здания Лондона были подсвечены прожекторами. Толпы людей заполнили берега Темзы, чтобы увидеть, как король Георг VI и его семья проплывают мимо на королевской барже. Празднования завершились грандиозным фейерверком над центром Лондона», — рассказывал он.