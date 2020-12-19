Новая мутация: в ЮАР обнаружили «быстрый штамм» коронавируса

В Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Она, по данным местных генетиков, преобладает во время второй волны распространения вируса, то есть с осени. Об этом сообщили в минздраве ЮАР.

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Специалисты назвали эту разновидность коронавируса 501.V2. По словам ученых, она распространяется быстрее, чем ранее установленные мутации. В южноафриканском минздраве также отметили, что она приводит к более частому, по сравнению с весенней обстановкой, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей, у которых при этом нет сопутствующих заболеваний.

Глава ведомства Звели Мхизе в то же время подчеркнул, что нет повода для паники, несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства.

Министр ЮАР напомнил о том, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), а также соблюдать другие рекомендации эпидемиологов.

По данным министерства, в ЮАР общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране составляет больше 900 тыс. человек, скончались 24 285 пациентов. Выздоровело большинство заболевших — более 783 тыс.

До того, как этот тип мутации обнаружили в ЮАР, его ранее встречали в Великобритании и Австралии. Так, на этой неделе глава британского минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса. По их словам, он распространяется намного быстрее уже известных штаммов. По его словам, он «может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии».

Чиновник обратил внимание, что в 60 разных районах этой части Великобритании зафиксированы порядка 1 тыс. заражений. При этом он заметил, что у специалистов нет оснований считать, что новая мутация может привести к более тяжелому течению болезни. Также нет никаких доказательств того, что против него не будет действовать производимая вакцина она COVID-19.

»ВОЗ проинформирована (о новом типе вируса)... В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы», — сказал глава минздрава королевства, выступая в палате общин.

Его слова прокомментировала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она подтвердила его заявление о том, что нет оснований думать, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, серьезно влияет на структуру вируса.

«Но необходимо проявлять осторожность в оценке ситуации. Мы внимательно следим за тем, будут ли у мутации найдены изменения, которые могут нейтрализовать антитела. И мы также тестируем на это все мутации, которые появляются», — заверила она.

В свою очередь, российские эксперты считают, что заявления британских чиновников могут оказаться ошибкой или намеренной дезинформацией.

Такое мнение, в частности, выразила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с РБК.

«Возможно, такого рода заявления связаны с малой эффективностью вакцины AstraZeneca, и уже ищут причины, по которым объявляется эта низкая эффективность», — предположила специалист.

В то же время ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заверил, что похожие мутации были найдены не только в Британии, но и других странах. Например, в Испании. Именно оттуда, допустил ученый, мутации могли перебраться в Соединенное Королевство.

«Для успешной вакцинации это не будет играть роли, во всяком случае, в отношении выявленного в Англии «более быстрого штамма». Дойти до нас этот штамм вируса может, потому что так или иначе люди перемещаются. Вести себя вирус будет точно так же», — считает он.