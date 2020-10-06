Генетические мутанты: кого не берет коронавирус

Люди с определенными генными мутациями не могут заразиться коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки, пояснили в ведомстве.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен», — говорится в сообщении.

Также ранее отмечалось, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом ко многим коронавирусам, в том числе и SARS-CoV-2. Однако эффективность такого иммунитета пока не оценивалась.

Недавно в России начался второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19. В исследовании участвуют добровольцы со всей страны, от Ставропольского края до Хабаровска. Результаты проекта необходимы для проведения эпидемиологического анализа, оценки и прогнозирования эпидемиологической ситуации, выработки рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса.

«В рамках первого этапа в июне-августе обследовано более 74 тысяч человек в 26 субъектах Российской Федерации. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции, — сообщает Роспотребнадзор. — По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах».

Среди работающих граждан наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди сотрудников сфер здравоохранения и образования.

Второй этап исследования будет проходить в формате взятия материала у одних и тех же волонтеров, участников предыдущего этапа, с использованием той же тест-системы.

В сентябре Роспотребнадзор рассказал о количестве мутаций коронавируса.

«В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 года, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение», — говорилось в сообщении ведомства.

Специалисты уточнили, что самое устойчивое изменение — появление двух единичных мутаций.

«Анализ изменчивости генома вируса SARS-CoV-2 при адаптации к организму человека за последние 8 месяцев показывают, что самым существенным устойчивым изменением в геноме вируса SARS-CoV-2 является появление двух единичных мутаций — в гене ORF1b (P314L) и гене S (D614G), в результате чего к настоящему времени подавляющее большинство (более 93%) выявляемых изолятов этого вируса имеет данную пару замен», — говорилось в сообщении.

Мутацию в гене S (D614G) ученые связывают со снижением патогенности содержащих ее штаммов. Однако это может объясняться и улучшением лечения больных в течение пандемии. Влияние мутации в гене ORF1b (P314L) еще не изучено.

Обобщив эпидемиологические данные с марта 2020 года, ученые пришли к выводу, что в большинстве стран мира наблюдается устойчивая тенденция к росту ежедневного числа регистрируемых больных на фоне распространения новых генетических вариантов вируса, что косвенно подтверждает наличие более высокого потенциала к передаче вируса от человека к человеку. При этом с третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2% до 3,2%. Это может говорить как о прогрессе в методах лечения, так и о возможном ослаблении вирулентности SARS-CoV-2.

Кроме того, Роспотребнадзор провел исследования пищевых продуктов на коронавирус.

«Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS-CoV-2»,

— заявили в ведомстве.

Проверка проводилась с 5 августа по 10 сентября, было отобрано 1677 образцов пищевой продукции. 40% составили овощи, мясо и мясосодержащая продукция — 26%, фрукты — 22%. Анализировалась продукция, подлежащая хранению, транспортировке и реализации в замороженном виде. Приоритет отдавался продукции ручной сборки и ручной фасовки, как имеющей максимальный риск загрязнения вирусом.