«Это наш родственник»: найден предок всех животных

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Музея Южной Австралии обнаружили древнейшего предка всех животных, в том числе людей — маленькое существо, жившее 555 млн лет назад в Южной Австралии. Похожее на червя создание размером с рисовое зерно получило название Ikaria wariootia. Работа была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

close Scott D. Evans/University of California

Ранние многоклеточные организмы — например, губки или водорослевые маты, — заметно различались по форме. В эдикарской биоте, комплексе ископаемых организмов, существовавших около 635—542 млн лет назад, можно найти множество разнообразных окаменелостей.

Однако большинство из них не имеют прямого отношения к современным животным, у них отсутствует большинство свойственных животным органов, например, рот или кишечник.

Реклама

Развитие двусторонней симметрии стало важнейшим шагом в эволюции животного мира. Сегодня к билатериям относятся почти 99% животных, за исключением губок, стрекающих, гребневиков и пластинчатых. Характерная особенность строения большинства билатерий — двусторонняя симметрия, при которой тело организма можно разделить на левую и правую половины, зеркально повторяющие друг друга. У представителей некоторых групп, впрочем, симметрия может быть неполной — это наблюдается, например, в некоторой асимметрии внешнего и, особенно, внутреннего строения человека, в неравном развитии мускулатуры, положении сердца, печени и многих других внутренних органов.

Изучая генетику современных животных, эволюционные биологи установили, что древний предок всех двусторонне-симметричных животных был очень маленьким, с рудиментарными органами чувств. Считалось, что найти его останки практически невозможно.

В XIX веке в Нилпене, Южная Австралия, ученые нашли окаменелые ходы, предположительно сделанные билатериями. Возраст окаменелостей насчитывал 555 млн лет. Однако самих останков существ не было, поэтому исследователям оставалось лишь строить предположения.

Геологи Скотт Эванс и Мэри Дросер заметили рядом с норами миниатюрные овальные отпечатки. С помощью трехмерного лазерного сканера они изучили их структуру.

Отпечатки оставило существо с цилиндрическим телом и слабовыраженной мускулатурой. Размеры составляли 2-7 мм в длину и 1-2,5 мм в ширину, по форме существо напоминало рисовое зерно.

close Scott D. Evans/University of California

Габариты совпадали с теми, которые можно было предположить, исходя из ширины ходов.

Всего исследователи нашли следы более сотни окаменелостей.

«Мы считали, что такие животные существовали в течение этого периода времени, но всегда понимали, что их трудно будет распознать, — говорит Эванс. — Как только мы провели сканирование, то поняли, что сделали важное открытие».

Исследователи назвали животное Ikaria wariootia. Ikaria — от слова ikara, что на языке австралийских аборигенов адняматана означает «место встречи». Это одно из названий горного амфитеатра Вильпена Паунд в Австралии. Wariootia — в честь ручья Вариута, расположенного рядом с ранчо Нилпена.

«Это, вероятно, самое древнее двусторонне-симметричное существо, — говорит Эванс. — Поскольку люди — двусторонне-симметричные, можно сказать, что это наш очень ранний родственник».

Несмотря на свою относительно простую форму, Ikaria была достаточно сложным организмом по сравнению с другими, существовавшими в этот период. В поисках органических веществ она проводила время в тонких слоях хорошо насыщенного кислородом песка на дне океана. У нее были хорошо выражены «голова» и «хвост». Судя по форме ходов, Ikaria двигалась, сокращая мышцы всего тела как червь. Также в ходах исследователи нашли признаки того, что Ikaria питалась органикой и у нее, очевидно, были рот, кишечник и анус.

«Это именно то, что предсказывали эволюционные биологи, — говорит Дросер. — То, что мы нашли, очень точно совпадает с их предположениями».

Ранее китайские палеонтологи нашли в янтаре останки самого маленького динозавра размером с колибри-пчелку. У него было много зубов и большие глазницы — такое строение характерно для хищных дневных животных. Находка показала, что уже вскоре после своего появления в конце юрского периода (201-145 млн лет назад) предки птиц достигли своих минимальных размеров.