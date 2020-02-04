Во Всемирный день борьбы против рака Роспотребнадзор дал рекомендации по избежанию онкологических заболеваний. Хотя полностью защититься от них нельзя, можно значительно снизить свои риски. Рекомендации были опубликованы на сайте ведомства.

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Для онкологических заболеваний характерно быстрое развитие клеток, которые образуют опухоль. Среди внешних факторов, провоцирующих развитие опухолей — ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, химические канцерогены, такие как асбест и компоненты табачного дыма, некоторые инфекции. Наиболее распространены рак легких, молочной железы, кишечника, предстательной железы, кожи и желудка. Все вместе они приводят более чем к 8 млн смертей ежегодно.

«Около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя», — отмечается в сообщении.

В 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) заявило, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки — это колбасы, наггетсы, пицца и другие.

С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках.

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Больше есть овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом», — пишут специалисты.

Среди других мер профилактики рекомендуются также физичecкaя aктивнocть, кроме того, сoблюдeниe peжимa cнa и бoдpcтвoвaния дeйcтвитeльнo cнижaет pиcк paзвития paкoвых зaбoлeвaний.

Пpививки oт oнкoгeнных виpycoв пoзвoляют opгaнизмy yничтoжить пoпaвшиe в нeгo виpycныe чacтицы. Ecли виpyc нe cмoг зapaзить хoзяинa, тo и paк oн вызвaть тoжe нe cмoжeт. Пoэтoмy пpививкaми oт виpycoв, cпocoбных вызывaть paк, нe cтoит пpeнeбpeгaть.

Хотя coблюдeниe здopoвoгo oбpaзa жизни значительно сокращает риск возникновения опухолей, оно не гapaнтиpyeт их oтcyтcтвия. Пoэтoмy нeoбхoдимo peгyляpнo пpoхoдить oбcлeдoвaниe. Oбнapyжeнный нa paнних cтaдиях paк лeгкo вылeчить, a вoт нeзaмeчeнный вoвpeмя дeйcтвитeльнo мoжeт cтaть cмepтным пpигoвopoм.

Чтобы снизить риск развития рака пищевода, стоит оказаться также от очень горячих напитков — слишком горячий чай повреждает слизистую пищевода, приводя к ее воспалению. Также, возможно, нарушение барьерной функции пищевода приводит к более выраженному воздействию канцерогенов.

Оптимальная температура чая — не более 60°C. Это не значит, что каждый раз перед чаепитием надо опускать в чашку термометр — большинство людей и так пьют чай температурой до 50°C. Но любителям обжигающе горячих напитков стоит отказаться от привычки вливать в себя кипяток.

Женщинам, решившим родить ребенка, следует как можно внимательнее подойти к вопросу профилактики рака груди — в течение пяти лет после родов риск возрастает на 80% и постепенно снижается на протяжении следующих 24 лет. Дополнительный вклад в риск развития рака после родов вносит наследственность — ученые приводят данные других работ, согласно которым наиболее часто рак груди возникал в течение пяти лет после родов у женщин, чьи матери или сестры уже столкнулись с раковыми опухолями груди.

Исследователи предлагают несколько объяснений обнаруженного эффекта. Одно из них заключается в пролиферации клеток молочной железы во время беременности. Пролиферация — это разрастание тканей, при котором клетки активно делятся — это может способствовать и активному росту раковых клеток. Кроме того, изменения молочной железы после родов способствуют миграции раковых клеток и появлению метастазов — в исследовании опухоли на более поздней стадии развития чаще выявлялись после родов, чем во время беременности.